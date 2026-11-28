Mainz 05 verhindert die sechste Pflichtspielniederlage in Serie gerade noch. Union Berlin kann sich aus der Misere in der Bundesliga erst mal nicht befreien und verpasst den zweiten Saisonsieg.

Mainz (dpa) – Der 1. FC Union Berlin hat den erhofften Befreiungsschlag in der Fußball-Bundesliga verpasst und gegen den 1. FSV Mainz 05 noch spät verloren. Phillip Tietz (85. Minute) und Anthony Caci (90.+2) drehten die Partie der beiden Krisenclubs am elften Spieltag, nachdem Jannik Haberer (37. Minute) die Gäste in Führung gebracht hatte.

Während Mainz-Coach Urs Fischer etwas aufatmen durfte, gerät sein Kollege Mauro Lustrinelli immer mehr unter Druck. 32.600 Zuschauer, darunter 2.300 Fans aus Berlin, sahen eine schwache Partie mit einem glücklichen Ausgang für die Nullfünfer. Mainz gelang damit der erste Heimsieg der Saison. Zudem konnten die Rheinhessen ihren Negativlauf stoppen.

Schon vor der Partie stand vor allem Lustrinelli stark in der Kritik. Laut Medienberichten sollte die Partie in Mainz das erste von zwei Endspielen für den Schweizer sein. Präsident Dirk Zingler und Sport-Geschäftsführer Horst Heldt wollten sich zur Causa Lustrinelli auf DAZN vor Anpfiff nicht äußern.

Mainz nicht zwingend

Doch auch in Mainz war die Stimmung gedämpft. Der verletzte Philipp Mwene bezeichnete die Partie als ein «absolutes Must-Win-Spiel». Noch herrschte Ruhe im Verein, der auch nicht für überstürzte Entscheidungen bekannt ist. Der Sieg sorgte für große Erleichterung.

Union begann schwungvoll und attackierte früh. Doch nach rund zehn Minuten zogen sich die Gäste zurück und überließen Mainz weitgehend das Geschehen. Aus dem Ballbesitz machten die Hausherren allerdings gar nichts. Es fehlten das Tempo, der Zug zum Tor und die Ideen. Der neu in die Startelf gekommene Ransford Königsdörffer wirkte wie ein Fremdkörper. Sturmpartner Geraldo Becker war bemüht, agierte aber unglücklich.

Mainz mit spätem Comeback

In der niveauarmen Partie weckte Berlins Kastriot Imeri mit seinem Schuss aus 16 Metern die Zuschauer auf. Robin Zentner parierte zur Ecke, die im Anschluss für die überraschende Führung der Gäste sorgte. Imeris Ecke verlängerte Haberer am kurzen Pfosten ins Tor. Für Mainz war es der zehnte Gegentreffer nach einem Standard. Nur wenig später verpasste Leopold Querfeld (43.) per Kopf das 2:0. Mit Pfiffen wurden die Mainzer in die Pause verabschiedet.

Nach der Pause änderte sich wenig. Mainz war bemüht, mehr aber auch nicht. Einzig Nationalspieler Nadiem Amiri versuchte, in der Offensive Akzente zu setzen. Sein Schuss war für Frederik Rönnow im Union-Tor kein Problem. Fischer reagierte und brachte mit Benedict Hollerbach, Phillip Tietz, Paul Nebel und Jae-Sung Lee weitere Offensivkräfte. Der Ex-Berliner Hollerbach hatte dann auch die bis dahin größte Chance zum Ausgleich, als Rönnow seinen Ball über die Latte lenkte.

Caci sorgt für Erlösung

Berlin zog sich immer weiter zurück und verlegte sich auf Konter. Die Gastgeber warfen nun alles nach vorn und erspielten sich Möglichkeiten. Doch immer wieder stand ein Berliner Abwehrspieler oder Rönnow im Weg. Bis Joker Tietz zum verdienten Ausgleich traf.

Danach wollte Mainz mehr. Immer wieder rollten die Angriffe auf das Gäste-Tor. Nebel verpasste erst das 2:1, Caci sorgte mit seinem Tor doch noch für Begeisterung im weiten Rund.