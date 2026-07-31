Mehr als 60.000 Euro
Seniorin verliert mittleren fünfstelligen Betrag an Betrüger
Symbolbild Cyberkriminalität
Der Seniorin seien Gewinne von mehreren hunderttausend Euro in Aussicht gestellt worden. (Symbolbild)
Nicolas Armer. DPA

Gewinnversprechen im Internet enden für eine Seniorin mit großem Verlust. Die Polizei rät: «Im Zweifel: Nicht zahlen! Holen Sie sich Rat bei der Verbraucherzentrale.»

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Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mehr als 60.000 Euro hat eine Seniorin aus Kaiserslautern an Betrüger verloren. Die 69-Jährige sei im Internet auf vermeintlich lukrative Anlageangebote hereingefallen, teilte die Polizei mit. «Im Vertrauen auf hohe Gewinnversprechen überwies sie mehrfach Geld auf verschiedene Konten, teilweise auch ins Ausland.»

Die Betrüger hätten ihr Gewinne von mehreren hunderttausend Euro in Aussicht gestellt. Die Frau habe die Masche erst durchschaut, als es zur Auszahlung kommen sollte. Dann habe sie Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Polizei warnt vor dieser Form des Betrugs und mahnt zur Vorsicht bei Internetinvestments. «Im Zweifel: Nicht zahlen! Holen Sie sich Rat bei der Verbraucherzentrale», heißt es.

© dpa-infocom, dpa:260731-930-466285/1

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