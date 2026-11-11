Gordon Schnieder steht seit zwei Jahren an der Spitze der CDU in Rheinland-Pfalz. Die Landtagswahl hat er gewonnen - auch dank Generalsekretär Steiniger. Jetzt treten beide erneut an.

Mainz/Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Gordon Schnieder kandidiert zwei Jahre nach seiner ersten Wahl zum CDU-Landesvorsitzenden erneut für das Amt. Der 51 Jahre alte Eifler ist mit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten der erfolgreichste CDU-Politiker in Rheinland-Pfalz seit Jahrzehnten.

Generalsekretär Johannes Steiniger will bei dem Parteitag an diesem Samstag in Idar-Oberstein (Kreis Birkenbach) auch wieder gewählt werden. Der 39 Jahre alte Pfälzer ist inzwischen auch Wirtschafts-Staatssekretär in der Bundesregierung.

Beim Parteitag vor zwei Jahren war Schnieder in Frankenthal mit mehr als 92 Prozent der Stimmen zum Landeschef gewählt worden. Bei seiner Kür zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl vor einem Jahr in Morbach im Hunsrück erhielt er 203 von 205 Stimmen.

Julia Klöckner und Patrick Schnieder werden erwartet

Rund 300 Delegierte werden in Idar-Oberstein erwartet. Mit dabei sind auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Ex-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder.

Die rheinland-pfälzische Bildungsstaatssekretärin Jenny Groß sowie die Bundestagsabgeordneten Mechthild Heil und Jan Metzler wollen erneut zu Stellvertretern von Landeschef Schnieder gewählt werden. Zum geschäftsführenden Landesvorstand gehören zudem noch der Geschäftsführer und der Schatzmeister.

Jan Zimmer will als Landesgeschäftsführer bestätigt werden. Winfried Görgen kandidiert dagegen aus Altersgründen nicht mehr als Schatzmeister. Für dieses Amt steht Louis-Philipp Lang (31) aus Trier zur Wahl.

Gegenkandidaten gibt es voraussichtlich auf keiner der Positionen.