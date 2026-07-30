Die Zahl der Hitzetoten in Rheinland-Pfalz ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Bereits jetzt sind 2026 deutlich mehr Menschen hitzebedingt gestorben als im gesamten vergangenen Jahr.

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – In diesem Jahr sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) in Rheinland-Pfalz bereits mehr als 1.200 Menschen wegen Hitze gestorben. Die Zahl der hitzebedingten Sterbefälle bis zum 19. Juli liegt bei 1.230, wie aus dem aktuellen RKI-Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität hervorgeht. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016. Die meisten Hitzetoten in den vergangenen zehn Jahren gab es demnach 2018 – damals waren es im gesamten Jahr etwa 570.

Damit kommen im laufenden Jahr 29,3 hitzebedingte Tode auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im vergangenen Jahr waren das 6,5. In den vergangenen zehn Jahren lag der Wert 2022 am höchsten: Da waren es geschätzte 12,7 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Deutschlandweit fast 10.000 Hitzetote

Die Schätzung des RKI basiert unter anderem auf dem Monitoring der Sterbefallzahlen des Statistischen Bundesamtes und Daten des Deutschen Wetterdienstes und geht für das laufende Jahr bis zum 19. Juli. Die Spanne der Schätzungen ist hoch: Je nach Berechnung kommen die Statistiker des RKI auf 960 bis 1.480 hitzebedingte Sterbefälle bis Mitte Juli dieses Jahres in Hessen.

Deutschlandweit gab es nach den Schätzungen bereits fast 10.000 hitzebedingte Tote. Bis zum 19. Juli lag die Zahl bei 9.800. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016. Die meisten Hitzetoten in den vergangenen zehn Jahren gab es demnach 2018 – damals waren es im gesamten Jahr rund 9.000.

Der Großteil der hitzebedingten Sterbefälle 2026 – mehr als 5.000 – geht dem RKI zufolge auf die heißen Tage in der zweiten Junihälfte zurück, als es im Zuge einer Hitzewelle deutschlandweit vielerorts zu Temperaturen um 40 Grad kam.