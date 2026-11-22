Der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Mainzer Neustadt hat Glück, dass ein Feuerwehrmann einer nahegelegenen Wache das Piepsen eines Rauchmelders hört und umsichtig handelt.

Mainz (dpa/lrs) – Das entschlossene Handeln eines Feuerwehrmanns dürfte einem Bewohner einer in Brand geratenen Wohnung in Mainz das Leben gerettet haben. In der Erdgeschosswohnung in der Mainzer Neustadt war laut Feuerwehr am Sonntagmorgen Essen auf dem Herd angebrannt, daraufhin hatte der Rauchmelder ausgelöst und gepiept. Der schlafende Bewohner bemerkte dies den Angaben zufolge nicht und befand sich wegen der starken Rauchentwicklung in Lebensgefahr.

Das Mehrfamilienhaus mit der Wohnung liegt in unmittelbarer Nähe zu einer Feuerwache. Von dort waren Einsatzkräfte kurz vorher zu einem anderen Brand ausgerückt. Ein Feuerwehrmann, der in der Wache geblieben war, hörte das Piepen des Rauchmelders und schlug Alarm.

Noch bevor andere Rettungskräfte eintrafen, gelang es ihm, den schlafenden Bewohner zu wecken. Der wurde wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung behandelt, ins Krankenhaus musste er nicht. Nachdem seine Wohnung gelüftet worden war, konnte er schließlich zurück in seine eigenen vier Wände.