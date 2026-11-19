Mit der Leiterin eines Seniorenzentrums im Kreis Birkenfeld ist nun eine Person neue Präsidentin der Pflegekammer, die mit Kritik an der Kammer bisher nicht gespart hat. Wie geht es nun weiter?

Mainz (dpa/lrs) – Mit Alexandra Schug hat die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz eine neue Präsidentin, die der bisherigen Arbeit der Kammer sehr kritisch gegenübersteht. Schug, die ein Seniorenzentrum in Baumholder im Kreis Birkenfeld leitet, wurde bei der konstituierenden Sitzung der Vertreterversammlung in Mainz gewählt. Vizepräsident wurde Klaus Behrens.

Die Kammer steht seit Monaten massiv in der Kritik. Viele Mitglieder – vor allem Beschäftigte aus stationärer und ambulanter Pflege – fühlen sich von ihr nicht vertreten. Außerdem gab es mehrere Gerichtsurteile, in denen die Erhebung der Mitgliedsbeiträge moniert worden war. Vor kurzem bestellte das für die Rechtsaufsicht der Kammer zuständige Sozialministerium einen Beauftragten, der die Finanzen der Kammer unter die Lupe nehmen soll.

Bei der Wahl der neuen Vertreterversammlung der seit zehn Jahren existierenden Landespflegekammer hatten kammerkritische Listen eine deutliche Mehrheit errungen. Sie stellen seitdem 41 der 56 Delegierten.

Wie es nun weitergeht mit der Kammer, die eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist, ist offen. Von einigen Seiten war ihre Existenz offen infrage gestellt worden. Auf die neue Präsidentin Schug geht eine Petition für die Abschaffung der Kammer zurück, für die mehrere Tausend Unterschriften zusammenkamen.