Sensible Daten sollten besser gut verschlüsselt per Mail verschickt werden. Sonst kann es teuer werden, wie aus einer Entscheidung des Landgerichts Zweibrücken hervorgeht.

Frankenthal (dpa/lrs) – Nach dem Betrug mit einer manipulierten E-Mail-Rechnung muss ein Handwerksunternehmen aus dem Kreis Bad Dürkheim einem Kunden knapp 20.000 Euro Schadenersatz zahlen. Die Rechnung sei nicht datenschutzkonform und somit nicht ausreichend verschlüsselt gewesen, begründete das Landgericht Frankenthal die Entscheidung. Das Urteil von Anfang November ist noch nicht rechtskräftig (Az.: 3 O 11/26).

Ein Mann hatte bei der Firma eine Sauna samt Montage im Gesamtwert von knapp 20.000 Euro bestellt. Nach Abschluss der Arbeiten versandte das Unternehmen die Rechnung per Mail lediglich transportverschlüsselt (TLS), nicht aber Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

Laut Gericht fing ein Unbekannter die Mail mit der Rechnung ab und manipulierte sie. Unter anderem änderte er die Bankverbindung und leitete sie mit einer ähnlichen E-Mail-Adresse weiter. Der Kunde überwies das Geld daraufhin auf das fremde Konto und bezahlte später ein zweites Mal, als das Unternehmen den Rechnungsbetrag einforderte und der Betrug auffiel. Der Kunde forderte aber später Schadenersatz von dem Unternehmen.

Die Zivilkammer gab ihm recht. Bei Rechnungen über fünfstellige Beträge sei eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erforderlich. Ein Mitverschulden des Kunden verneinte sie. Gegen das Urteil kann Berufung beim Pfälzischen Oberlandesgericht in Zweibrücken eingelegt werden.