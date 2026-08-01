Mittelfeldspieler Eric Martel muss mit einer Innenbandverletzung pausieren. Die genaue Ausfalldauer des Mainzer Neuzugangs ist noch unklar.

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss mehrere Wochen auf seinen Neuzugang Eric Martel verzichten. Der zentrale Mittelfeldspieler zog sich im Testspiel der Mainzer gegen Shabab Al Ahli Dubai eine Innenbandverletzung im rechten Knie zu, wie sein Club mitteilte. Die genaue Ausfalldauer richte sich demnach nach dem Heilungsverlauf.

Martel hatte in dem mit 1:0 gewonnen Testspiel im Trainingslager der Mainzer in Tirol einen Schuss geblockt und sich dabei das Knie verdreht. Der 24-Jährige musste direkt nach der Aktion ausgewechselt werden, konnte den Platz aber noch selbstständig verlassen. Der frühere U21-Nationalspieler war im Sommer vom Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln gekommen.

Das Team von Trainer Urs Fischer absolviert sein erstes Pflichtspiel in drei Wochen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den VfB Krieschow aus Brandenburg. Eine Woche später empfangen die Rheinhessen dann den Aufsteiger SC Paderborn zum Bundesliga-Auftakt.