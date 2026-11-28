Es warten besondere Trainerduelle: FSV-Coach Urs Fischer trifft auf seinen Ex-Club Union Berlin. Vincent Wagner darf sich auf ein Aufeinandertreffen mit einem Namensvetter freuen.

Mainz (dpa) – Nach fünf Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander steht der FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga unter Druck. Gegen den Ex-Club von Trainer Urs Fischer, den Tabellenvorletzten 1. FC Union Berlin, ist ein Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor heimischer Kulisse beinahe schon Pflicht, um nicht weiter an Boden zu verlieren.

Beim Duell zwischen dem 1. FC Köln und der SV Elversberg stehen sich auch zwei Trainer mit demselben Nachnamen gegenüber: René Wagner coacht die Domstädter, Vincent Wagner den Aufsteiger aus dem Saarland. Die Elversberger wollen nach den Niederlagen bei Borussia Dortmund (1:2) und gegen den SC Freiburg (0:1) wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

In der 2. Fußball-Bundesliga ist der 1. FC Kaiserslautern bei Schlusslicht Holstein Kiel gefordert. Die Norddeutschen haben bereits einen Trainerwechsel hinter sich, dennoch gehen die «Roten Teufel» als Favorit in die Partie.