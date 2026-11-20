Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will seine Negativserie in der Fußball-Bundesliga durchbrechen und endlich einmal wieder jubeln. Nach zuletzt vier Niederlagen inklusive Pokal-Aus erhofft sich Coach Urs Fischer im Gastspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg eine weitere Steigerung. «Wir wollen an die Leistung zuletzt gegen Bayern München anknüpfen. Das ging in die richtige Richtung», sagte der Schweizer.

Vor allem die Art und Weise, wie seine Mannschaft vor der Länderspielpause gegen die Bayern aufgetreten war, hatte ihm gefallen. Das müsse man sich auch gegen Augsburg wieder erarbeiten. «Über 90 Minuten versuchen, alles auf dem Platz zu lassen, dann sieht man, was herauskommt», sagte Fischer. Man sollte versuchen zu beeinflussen, was man beeinflussen könne und nicht auf andere schauen.

Fischer: «Pause zur richtigen Zeit»

Die Länderspielpause hat Mainz genutzt, einmal durchzuschnaufen und sich neu zu sammeln. «Die Pause hat gutgetan. Es war vielleicht die richtige Zeit. Es kamen auch Nationalspieler zurück mit einem guten Gefühl. Das ist manchmal schon wichtig», sagte der 60-Jährige.

Beim Tabellennachbarn erwartet er eine herausfordernde Aufgabe. Er wies auf die offensive Qualität des Gegners inklusive schnellen Umschaltspiels und dessen Kompaktheit hin. «Ich denke, es wird ein enges Spiel», sagte Fischer. Solange sein Team aber Leidenschaft und Einsatz zeigte, sei er zufrieden – unabhängig vom Ausgang. «Wenn man nicht alles versucht, wird man nichts bekommen. Man bekommt nichts geschenkt», sagte er.

Vertragsverlängerung von Potulski: Fischer glücklich

Personell kann Fischer fast aus dem Vollen schöpfen. Ein Kandidat für die Startelf ist auch wieder Kacper Potulski, der seinen Vertrag gerade verlängert hat. Fischer bescheinigte dem 19-Jährigen eine gute Entwicklung, die aber lange noch nicht abgeschlossen ist. «Ich freue mich über die Verlängerung, denn das hat er sich verdient», sagte der Schweizer.