Testspiel
Mainz 05 gewinnt Test gegen Al-Ahli
Andreas Hanche-Olsen
Andreas Hanche-Olsen erzielte das Mainzer Siegtor im Test gegen Al-Ahli. (Archivbild)
Marcus Brandt. DPA

Der FSV Mainz 05 bleibt in der Vorbereitung auf die kommende Bundesligasaison weiter ungeschlagen. Auch ohne etliche Stammkräfte reicht es gegen den Al-Ahli zum Sieg.

Lesezeit 1 Minute

Kufstein (dpa/lrs) – Noch ohne Nationalspieler Nadiem Amiri hat Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 im Rahmen seines Trainingslagers ein Testspiel gegen Shabab Al-Ahli mit 1:0 (0:0) gewonnen. Vor rund 350 Zuschauern in Kufstein erzielte Andreas Hanche-Olsen in der 70. Minute nach einem Eckball von Paul Nebel das Siegtor für die Rheinhessen.

Pech hatte Neuzugang Eric Martel, der in der ersten Halbzeit unglücklich im Rasen hängenblieb und verletzt vom Platz musste. Eine Diagnose gab es zunächst nicht. In der ausgeglichenen Partie hatte auch Al-Ahli einige Chancen, die der souveräne FSV-Torwart Robin Zentner jedoch zunichtemachte. Die Mainzer sind in der Saison-Vorbereitung damit weiter ungeschlagen.

Neben Amiri verzichtete 05-Trainer Urs Fischer im Duell mit dem Team aus Dubai auf weitere Leistungsträger wie Dominik Kohr, Anthony Caci oder Sheraldo Becker. Sie sollen am Samstag (16.00 Uhr) in einem weiteren Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio zum Einsatz kommen.

© dpa-infocom, dpa:260731-930-468381/1

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