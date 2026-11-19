Beim Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung sind Beschäftigte derzeit nicht per E-Mail erreichbar. Was oder wer hinter dem IT-Sicherheitsvorfall steckt, ist noch unklar.

Mainz (dpa/lrs) – Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) in Rheinland-Pfalz hat mit einem IT-Sicherheitsproblem zu kämpfen. Was genau passiert ist und welche Folgen der Vorfall hat, ist noch unklar. Derzeit wird auch geprüft, ob Daten in fremde Hände gelangt sind, wie das Bauministerium in Mainz mitteilte.

Die Beschäftigten des Landesbetriebs sind aktuell nicht per E-Mail und telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. Wann die Kommunikationswege wieder vollständig zur Verfügung stehen, ist offen. Der LBB arbeitet nach Angaben des Ministeriums mit den zuständigen Stellen an der Aufklärung.