Schau zur Geschichte der Sinti Zwischen Schrecken, Musik und Zuversicht 18.12.2024, 14:39 Uhr

i Vom "Holocaust auf die Weltbühne" lautet der Titel einer neuen Ausstellung in Koblenz, die, ausgehend von der Erfolgsgeschichte des Schnuckenack Reinhardt Quintetts, auch die Jahrhunderte währende Verfolgung der Sinti und Roma in Europa beleuchtet. Stefan Schalles. Stefan Schalles

Nach Jahrhunderten der Verfolgung und dem Massenmord durch das NS-Regime prägte das Schnuckenack Reinhardt Quintett ab 1967 ein neues Selbstbewusstsein in der Gemeinschaft der Sinti und Roma. Eine Ausstellung erzählt nun deren (Leidens-)Geschichte.

Es gibt Ausstellungen, deren Bedeutung geht über die reine Präsentation von Kulturerzeugnissen hinaus, in denen ist das Gezeigte fast schon zweitrangig, tritt hinter die dadurch transportierte Botschaft zurück. Die nun in Koblenz eröffnete Schau „Vom Holocaust auf die Weltbühne“ gehört ganz unbestritten in diese Kategorie, weil sie zum einen die Erfolgsgeschichte des Schnuckenack Reinhardt Quintetts nachzeichnet; zum anderen aber auch die ...

