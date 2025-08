120 Musikerinnen und Musiker unter Leitung des nächsten Chefdirigenten der Mailänder Scala: Das ist am 12. August in der Sayner Hütte beim Auftritt des China National Center for the Performing Arts Orchestra mit Maestro Myung-whun Chung zu erleben.

Es ist ja nicht so, als ob das Internationale Musikfestival Koblenz (Imuko) in den 12 Jahren seines Bestehens neben Dutzenden von Kammermusikprojekten noch keine Orchesterkonzerte veranstaltet hätte – doch dieser Abend sprengt alles bislang Dagewesene: Am Dienstag, 12. August, um 19 Uhr beginnt in der Gießhalle der Sayner Hütte das Gastspiel des National Center for the Performing Arts Orchestra aus Peking unter der Leitung des koreanischen Dirigenten Myung-whun Chung.

Eines der größten Orchester Chinas mit einem Maestro am Pult, der von der Mailänder Scala zum Chefdirigenten ab 2027 ernannt wurde: Als Festivalgründer und -leiter Benedict Kloeckner vor nicht allzu langer Zeit die Anfrage für dieses Konzert bekam, musste er einfach zusagen, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet: „Ich habe selbst schon einmal in Peking im National Center for the Performing Arts gespielt – das war äußerst beeindruckend!“

i Der 1953 in Südkorea geborene Pianist und Dirigent Myung‑Whun Chung absolvierte eine internationale Karriere, die über Chefdirigate in Saarbrücken (1984–90), Florenz (1987–92) und an der Pariser Oper (bis 1994) zu hochrangigen Positionen wie Musikdirektor des Orchestre Philharmonique de Radio France (2000–15) und Gastdirigent der Staatskapelle Dresden (seit 2012) führte. Ab 2027 wird er die prestigeträchtige Rolle des Musikdirektors der Mailänder Scala übernehmen, der er bereits seit vielen Jahren verbunden ist. Er leitet die Europatournee des National Centre for the Performing Arts Orchestra aus Peking, die am 12. August Station in die Sayner Hütte führt. NUI Xiaobei

Was die Elbphilharmonie für Hamburg und Deutschland ist, ist dieses Nationale Zentrum der Darstellenden Künste für China: ein gewaltiges Konzert- und noch dazu auch Opernhaus mit zeitgenössischer, auffälliger Architektur, und alles noch deutlich größer. Das 2010 gegründete Residenzorchester des Zentrums geht nun auf seine erste Europatournee. Sie führt das Ensemble nach Großbritannien, Spanien und Deutschland – doch im Tourneeplan fiel für die Tage vorm Finale in der ausverkauften Hamburger Elbphilharmonie ein geplanter Auftritt aus.

Da die zuständige Agentur auch für einen anderen Dirigenten tätig ist, der bereits bei Benedict Kloeckner in Koblenz aufgetreten ist, kam man auch auf das Imuko zu. Und hier war die größte Herausforderung tatsächlich, ein 120 Köpfe großes Orchester unterzubringen: denn, so erzählt Kloeckner: „Wir haben natürlich zuerst bei der Rhein-Mosel-Halle angefragt, aber ausgerechnet in dieser Woche wird sie saniert und fällt deswegen aus.“

So fiel die Wahl auf die Gießhalle der Sayner Hütte, die sich mittlerweile als Konzertort etabliert hat. Dort werden dann neben dem großen Orchester noch ungefähr 400 Besucherinnen und Besucher unterkommen – die somit das intimste Konzert dieser Tournee erleben werden.

Auf dem Programm steht ein Programm, wie man es für einen Kulturbotschafter Chinas erwarten kann: So erklingen einerseits Sergej Prokofjews Suite aus dem Ballett „Romeo und Julia“ op. 64 und Maurice Ravels Konzert für Klavier und Orchester G-Dur. In ihm kommt als Solist der kanadische Pianist Bruce Liu zu Einsatz, der seit seinem Gewinn des Chopin‑Klavierwettbewerbs in Warschau 2021 weltweit gefragt ist. Außerdem spielen die Gäste aus China noch Qigang Chens Werk „Wu Xing“ (Die fünf Elemente) – eine farbenreiche, klangsinnliche Suite für Orchester, inspiriert von den fünf chinesischen Naturelementen: Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall – eine Verbindung traditioneller Philosophie mit westlicher Orchesterkultur.

Tickets und Infos unter Tel. 02628/1486 und 0179/4404746 sowie unter www.ticket-regional.de