Sara Paretzkys neuer Krimi „Wunder Punkt“: Ein Fall am Abgrund der US-Gesellschaft 13.10.2025, 07:00 Uhr

Wenn in Krimis Mordfälle und Verbrechen mit Themen wie Rassismus, Wirtschaft und Klimawandel verknüpft werden, steckt oftmals Sara Paretzky dahinter. Mit „Wunder Punkt“ hat die US-Autorin nun die nächste fesselnde Geschichte vorgelegt.

Lawrence ist ein Nest in Kansas. Privatdetektivin V.I. Warshawski hat sich überreden lassen, für ein Basketballspiel von Chicago in die Provinz zu reisen, obwohl es ihr nach ihrem letzten Fall gar nicht gut geht. Ihrem Quasi-Patenkind Bernie aber kann sie den Wunsch nicht abschlagen.







