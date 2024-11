Wehmut ins Antlitz gelächelt Wohlfühlen im Weltschmerz: Das neue Album von The Cure 25.11.2024, 16:56 Uhr

i Mit dem neuen Album „Songs of a lost World“ stehen Frontmann Robert Smith und The Cure wieder im Scheinwerferlicht. picture alliance/dpa

Düster und unerbittlich hätte nach eigener Verheißung das lang erwartete neue Album von The Cure ausfallen sollen. Hat Frontmann Robert Smith tatsächlich Wort gehalten? So viel jedenfalls steht fest: Den Fans gefällt’s.

16 Jahre mussten die Fans der britischen Postpunk/Pop-/Wave-Goth-/Rockband The Cure ausharren bis zum nächsten Album, 16 lange Jahre. Da fallen 3:22 Minuten dann auch nicht mehr ins Gewicht. So lange dauert es nämlich auf dem gerade erschienenen neuen Album „Songs of a lost World“, bis Sänger, Gitarrist und Oberheiler Robert Smith erstmals seine Stimme erhebt und genau das macht, was er seit 46 Jahren am besten kann: die Welt beklagen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen