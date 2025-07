Den Endboss im letzten Level besiegen und dann den Abspann sehen – das war ein einmal. Videospiele haben sich seit der Jahrtausendwende rapide verändert. In der Mehrzahl definitiv nicht zum Besseren, sagt Kommunikationswissenschaftlerin Jeannine Simon. In ihrem Buch „Die Gaming Falle“ analysiert sie die gängigsten Geschäftsmodelle der Branche und mahnt zur Vorsicht.

Frau Simon, Sie sind Gamesexpertin und selbst Mutter eines spielbegeisterten Teens. Wie erleben Sie, was heute an den Bildschirmen im Kinderzimmer abgeht?

In den deutschen Kinderzimmern wird tatsächlich viel gezockt, bei den 10- bis 17-Jährigen liegt die tägliche Nutzungsdauer bei 105 Minuten, an den Wochenenden sogar bei 171 Minuten. Experten gehen davon aus, dass das Spielverhalten bei 700.000 Kinder und Jugendlichen in Deutschland als „exzessiv oder pathologisch“ bewertet werden kann. Das sind alarmierende Zahlen. Dass die Teenager hier als Sündenböcke dastehen, finde ich aber ein Stück weit unfair, da viele Spiele heute gezielt darauf ausgelegt sind, das Zeitinvestment in sie zu maximieren.

Was unterscheidet heutige Spiele denn von den guten alten „Super Mario“-Titeln der 80er- und 90er-Jahre?

Früher haben wir einmal für ein Spiel gezahlt und heute ist es so, dass Spiele in viele Einzelteile zerfallen und wir GamerInnen im gleichen Spiel immer wieder zur Kasse gebeten werden. Möglich wird dies, weil Spiele heute fast alle online angebunden sind. Das heißt, es kann ein permanenter Ressourcenfluss zwischen den Publishern und den GamerInnen stattfinden. Das eröffnet ganz neue Wege, wie mit Spielen Geld verdient werden kann. Es werden ständig neue Angebote, Impulse oder Reize eingespeist und die GamerInnen sollen dann mit Ressourcen reagieren. Das kann Zeit, Aufmerksamkeit, Sozialkapital, Daten oder aber eben auch mit Geld sein. Das alles zusammen sind die Währungen, mit denen GamerInnen bezahlen, und die – direkt oder indirekt – die Profite der Gamingindustrie erhöhen.

Hinzukommt, dass Spiele früher ein echtes Ende, ein Finale hatten. Heute sind viele Spiele auf Endlosigkeit angelegt. Ein Level folgt auf das andere, ein Kampf reiht sich an den anderen. Viele Spiele praktizieren das, ohne wirklich neue Inhalte zu bieten. Beispiele hierfür sind „Candy Crush Saga“ oder „Royal Match“, dass im vergangenen Jahr extrem erfolgreich war. Solche Spiele haben Tausende von Levels, die immer wieder erweitert werden. Die Problematik ist, dass Spielerinnen sich darin verlieren.

i Kommunikationswissenschaftlerin Jeannine Simon warnt vor den Suchtgefahren, die von zeitgenössischen Videospielen ausgehen. Jeannine Simon

Wie meinen Sie das?

Es gibt einen psychologischen Effekt, der besagt, dass wir immer weiter in etwas investieren, wenn wir schon sehr viel hineingesteckt haben – Geld oder Zeit –, um eben das nicht zu verlieren, was wir uns bereits aufgebaut haben. Wir hängen dann fest und finden den Ausgang nicht, selbst wenn der größte Spielspaß schon vorbei ist.

Wer ihr Buch „Die Gaming Falle“ liest, lernt, dass es damit längst noch nicht getan ist. Es scheint inzwischen ein ganzes Handbuch an fragwürdigen Mechanismen seitens der Publisher zu geben?

Natürlich machen Spiele weiterhin Spaß und befriedigen gewisse Bedürfnisse, aber es werden zunehmend Mechanismen angewandt, die ich für ethisch fragwürdig erachte, weil sie gezielt psychologische Schwächen ausnutzen. Beispiele hierfür sind künstliche Verknappung, künstlich erzeugter Handlungsdruck, soziale Vergleichssysteme oder persistente Welten. Mit Letzterem ist gemeint, dass manche Spiele immer weiterlaufen, auch wenn die Spieler offline sind. Andere Spieler können einen dann zum Beispiel in der eigenen Abwesenheit ausrauben. Das erzeugt Handlungsdruck. Wer sich charakterlich nicht dagegenstellen kann, bei dem führt das ganz schnell zu hohen Nutzungszeiten. Auch das „Pay to Win“-Modell wie es etwa die Fußballsimulation „EA Sports FC“ praktiziert, verurteile ich. Derjenige, der hier am meisten Geld in das Spiel investiert, hat die größere Chance auf einen Sieg, meine Fähigkeiten als Spieler sind in diesem Moment nur noch untergeordnet.

Immer häufiger werden Spiele als „Free to play“ beworben? Was hat es damit auf sich?

Sogenanntes Free to play, also Spiele, die die GamerInnen zunächst beim Erwerb kein Geld kosten, das klingt eigentlich erst einmal harmlos. Häufig entpuppen sich diese Spiele aber als Trojanische Pferde: Sie ködern uns, haben niedrige Einstiegshürden und sind schnell heruntergeladen. Und in dem Moment, in dem wir emotional gebunden sind, werden dann durch unterschiedliche Strategien Kaufanreize geschaffen. Dabei geht es dann in erster Linie nicht mehr darum, den SpielerInnen besonders gute Spielerfahrungen zu bieten, sondern den Ressourcenfluss am Laufen zu halten und die Profite zu maximieren.

Wie müssen unsere Leser sich das vorstellen?

Zum Beispiel mithilfe von Mikrotransaktionen. Die GamerInnen zahlen etwa innerhalb des Spiels, um an einen besonders seltenen oder mächtigen Gegenstand zu kommen, der beim Vorankommen hilft oder das Spiel erleichtert. Der Begriff Mikrotransaktion ist in diesem Zusammenhang aber eigentlich schon lächerlich: Da geht es längst nicht mehr um Beträge von bis zu 5 Euro. Es können wesentlich höhere Beträge ausgegeben werden. Im Bereich des Mobil Gaming geht es da in Ingame-Shops bei 99 Cent los, bis weit über 100-Euro-Grenze.

i Insbesondere bei Videospielen, die online gegeneinander gespielt werden, lauern Fallen, mehr Zeit und Geld zu investieren, als von den Spielern ursprünglich gedacht. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Sie warnen in diesem Zusammenhang vor den immer häufiger anzutreffenden „Loot“-Boxen, die man auch als digitale Schatzkisten bezeichnen könnte. Warum?

Oft liegen die Gewinnwahrscheinlichkeiten auf wertvolle Ingame-Gegenstände, die sich in diesen Loot-Boxen befinden können, bei unter einem Prozent. Unvorhersehbare Belohnungen führen besonders stark zu Wiederholungsverhalten. Viele Kinder können sich nicht vorstellen, wieviel Zeit oder Geld sie tatsächlich investieren müssen, um einen dieser sehr seltenen Gegenstände zu gewinnen oder zu finden. Dass Kinder und junge Erwachsene besonders anfällig für variable und schnelle Belohnungssysteme in Spielen sind, hat etwas mit unserer neurophysiologischen Entwicklung zu tun. Der präfrontale Kortex unseres Gehirns ist zuständig für die emotionale Regulation und Impulskontrolle – und der reift erst mit dem 25. Lebensjahr aus. Die Krankenkassen werden sich wundern, was da auf sie zu kommt: Spiele mit Glücksspielsimulationen züchten die Glücksspielsüchtigen von morgen heran.

Der Ruf nach zusätzlicher Regulierung liegt da eigentlich auf der Hand, wird in der Branche aber vermutlich kritisch und als Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht der Spieler gesehen?

Ironischerweise ist die Selbstbestimmung genau das, was die Gamesindustrie versucht auszuhebeln, in dem sie mit fragwürdigen Mechaniken arbeitet. Nehmen wir die Mechanik „Playing by appointment“: Hier gibt das Spiel den Zeitrahmen vor, während dem man am Spiel teilnehmen muss, um etwas zu gewinnen. Tut man es nicht, geht es häufig mit einem Verlust für die GamerInnen einher. Man hat also einen Nachteil davon, wenn man sich nicht abends um 20 Uhr einloggt. In machen Spielen muss man sich sogar täglich über einen gewissen Zeitraum einloggen, um dann am Ende eine besondere Belohnung abgreifen zu können. Das zielt alles darauf ab, dass SpielerInnen gewohnheitsmäßig spielen sollen. Gewohnheiten sollen ausgebildet werden. Das Spiel „Animal Crossing“ für die Nintendo Switch etwa ist ein populärer Vertreter, der von der USK frei ab 0 Jahren eingestuft wurde. Dort können zum Beispiel unterschiedliche Fischarten geangelt werden, allerdings manche nur zu gewissen Tageszeiten oder nur in gewissen Monaten. So wird versucht, Spieler zu motivieren, sich immer wieder zu ungewöhnlichen Zeiten in das Spiel einzuloggen, um die Vorteile aller Spielinhalte genießen zu können.

Was also kann der deutsche Staat dagegen tun?

Er könnte mit einheitlichen Richtlinien bei der Alterskennzeichnung anfangen. Die USK prüft derzeit nur Spiele auf Datenträgern und Plattformen mit über 1 Mio. Nutzer. Was nicht geprüft wird, sind Mobile Games, und die sind inzwischen der stärkste Markt. Ich erlebe, dass je nach Plattform und Appstore unterschiedliche Kriterien für die Alterseinstufung verwendet werden. Der Google Playstore etwa verwendet USK-Richtlinien, derApple-Store hingegen nutzt eigene Kriterien. Die Einstufung erfolgt jeweils nach Selbstauskunft der Publisher. Ein und dasselbe Spiel kann da schon einmal ab 4 Jahren und im anderen Store ab 16 Jahren empfohlen werden. Eltern fehlt somit die Transparenz. Hier müsste der deutsche Staat gegenüber Apple aktiv werden.

i Das Cover zu "Die Gaming Falle" Kopaed Verlag

Und wie wäre es mit Beschränkungen für Ausgaben, ähnlich wie bei Glücksspielautomaten?

In der Tat ist es so, dass in manchen Spielen beliebig viel Geld reingesteckt werden kann. Man kann innerhalb einer Stunde Hunderte Euro verbrennen. Bei Geldspielautomaten ist das pro Stunde limitiert. Ich bin allerdings skeptisch, ob solche Verbote zu realisieren sind. Ich sehe aus der Politik keine Bestrebungen. Es ist eine riesige Industrie, wenn viel Geld fließt, gibt es immer auch Menschen, die großes Interesse haben, dass es nicht unterbunden wird.

Was können Eltern und Pädagogen leisten, um diesem Trend etwas entgegenzusetzen?

Mein Wunsch wäre, dass Eltern und Pädagogen sich die Spiele wirklich einmal anschauen und verstehen, was da passiert, und dann mit den Kindern und Jugendlichen in einen Diskurs treten. Interaktion und Gespräche sind da ganz wichtig, nur beobachten und verbieten wird nicht ausreichen. Als Teil unserer Kultur wird das Gaming bleiben, wir sollten aber das kritische Denken fördern. Wir müssen unseren Kindern beibringen, wie Manipulation funktioniert. Und in dem Moment, wo man die erwähnten Mechanismen durchschaut, ändert sich auch die eigene Haltung dazu. Und wir können wieder mündig und schlau entscheiden. Und wichtig: Man kann den Kindern nicht die Auswahl der Spiele allein überlassen. Es gibt großartige Spiele, aber es sind nicht immer die, die an den Spitzen der Charts stehen.

Müssen wir gar die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung wieder neu erlernen?

Gegenfrage: Müssen wir die Selbstbeherrschung lernen oder haben wir als Menschen das Recht auf Produkte, die nach ethischen Richtlinien konzipiert sind? Aber ja, wir müssen unbedingt Selbstbeherrschung lernen. Und das gilt nicht nur für das Gaming, sondern für die digitale Welt insgesamt, den die gleichen Mechanismen begegnen uns auch bei Social Media oder beim Online-Shopping. Ich glaube, ein Großteil unserer Gesellschaft steckt noch mitten in diesem Lernprozess.

Zum Abschluss eine letzte Frage: Was würden Sie denn aktuell empfehlen?

Es gibt großartige Perlen der Gaming-Kultur, die ganz bewusst auf aggressive Monetarisierung oder erpresserische Designs verzichten. Als Kind der 80er bin ich nach wie vor Fan von Offline-Spielen mit einem echten Finale. Ich bin beispielsweise ein großer Fan der „The Legend of Zelda“-Reihe.

Jeannine Simon: „Die Gaming Falle: Wie digitale Spiele uns um Zeit, Geld und Daten bringen“, Kopaed, 166 Seiten, 16,80 Euro