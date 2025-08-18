Am Sonntag präsentiert die Rheinische Philharmonie ihren neuen Konzertflügel mit drei Konzerten von insgesamt fünf Pianistinnen und Pianisten – und mit einer Einführung zum von der Hamburger „Klangmanufaktur“ überarbeiteten „Upcycling“-Instrument.

Am Sonntag, 24. August, wird im schmucken historischen Saal des Koblenzer Görreshauses ein Instrument der Öffentlichkeit vorgestellt, das für viele Jahre in der Residenz des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie für guten Klavierklang sorgen soll. Dazu lädt das Orchester zu einem großen Flügelfest, einem Tag im Zeichen eines wertvollen Instruments. Dieses ist nicht irgendein Flügel, sondern stammt von der den Weltmarkt der klassischen Konzertsäle dominierenden Marke Steinway.

Und das ist immer noch nicht alles – denn der neue Konzertflügel ist keiner von der Stange. Er stammt aus der Hamburger Klangmanufaktur, wo versierte Klavierbauer gebrauchte Instrumente auseinandernehmen, ihnen den Lack abziehen und sie von Grund auf neu ertüchtigen. Aber es ist noch mehr als ein „Fit-Machen“ – Freunde der Klangmanufaktur sprechen von einem wahren Upcycling, bei dem das Ergebnis das Ursprungsinstrument sogar noch übertreffen kann.

i Bis zu 500 Arbeitsstunden werden in die Ertüchtigung gebrauchter Instrumente in der Klangmanufaktur gesteckt - die Ergebnisse können sich höre und sehen lassen. Immer mehr Musikschulen, Konzerthäuser und Orchester zählen zur Kundschaft der Hamburger Upcycler. Lukas Eylandt

Echte Fans der Klangmanufaktur und ihrer derart überarbeiteten Steinway-Instrumente finden sich in immer mehr Musikhochschulen, Konzerthäusern und auch bei Orchestern – und man kann sicher auch Günter Müller-Rogalla, Intendant der Rheinischen Philharmonie, dazuzählen. Er berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung begeistert von seinem Besuch in Hamburg bei der Klangmanufaktur: drei Stunden lang führte ihn der Chef durch die Hallen, zeigte Hölzer, Böden, Saiten, Mechaniken. „Mit welcher Akribie und Liebe die dort arbeiten – das hat mich umgehauen“, sagt Müller-Rogalla – und schwärmt dann vom Klang des Flügels, den er für die Rheinische Philharmonie ausgesucht hat.

Dabei hatte er eigentlich gar keinen Einkaufszettel in Hamburg dabei: Eigentlich war nur eine eventuelle Ausleihe geplant. Doch als in einem Vorführraum eine Mitarbeiterin einen Flügel der fürs Görreshaus idealen Größe „C“ anspielte, war der Orchesterintendant sofort begeistert von dem Instrument. „Ich dachte: Mein Gott, ist das überzeugend“, erinnert sich Müller-Rogalla. Zwei Monate später reiste er mit zwei dem Orchester verbundenen Fachfrauen nach Hamburg – und konnte sich bestätigt fühlen. Denn die beiden Pianistinnen Claire Huangci und Katharina Treutler testeten mehrere infrage kommende Instrumente gründlich und tauschten ebenso intensiv ihre Meinungen aus. Und: Am Ende wählten sie genau jenen Flügel aus, den auch der Intendant favorisiert hatte. „Sonst wäre es peinlich geworden“, sagt Müller-Rogalla lachend, der mit dem Erwerb dieses Flügels aus der Klangmanufaktur einige Zigtausend Euro gegenüber einem fabrikneuen Steinway einsparen kann.

i Sogar die Lackierung der generalüberholten Instrumente - mattschwarz statt des von Neuinstrumenten meist verlangten Hochglanzes - ist ein Thema, über das die Klavierbauer der Klangmanufaktur Hamburg detailliert und aufschlussreich referieren können. Lukas Eylandt

Das neue Herzensinstrument bekommt auch eine eigene Bleibe. Denn auch das gehört zum neuen guten Klavierton im Görreshaus: Den bislang bestehenden Problemen mit schwer kontrollierbaren Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen wird ab sofort mit einer neuen „Flügelgarage“ begegnet, in der das gute Stück aus Hamburg klimatisiert und somit fachgerecht gelagert werden kann.

Am Vorstellungstag ist dann auch gleich Höchstleistung gefordert: In drei Konzerten am Sonntag, 24. August, präsentieren fünf Pianistinnen und Pianisten, wie unterschiedlich derselbe Flügel unter ihren Händen klingen kann. Um 16 Uhr eröffnen Katharina Treutler und Alexander Krichel mit Werken von Bach, Liszt, Schubert, Chopin und Rachmaninow, um 19 Uhr folgt das zweite Konzert mit Claire Huangci und Szymon Nehring mit Werken von Chopin, Czerny, Ravel und Gershwin. Und nochmal eine ganz andere Klangwelt wird von 21.30 Uhr an vom Jazzpianisten Jerry Lu erforscht, der Klassiker aus dem Great American Songbook interpretiert.

i Das dritte und abschließende Konzert beim Flügelfest der Rheinischen Philharmonie am 24. August bestreitet der Jazzpianist Jerry Lu. Frank Wiesen

Nicht verpassen sollten Interessierte das Einführungsgespräch um 15 Uhr: Oliver Greinus, Geschäftsführer der Klangmanufaktur, erzählt gemeinsam mit Müller-Rogalla die Geschichte des Flügels, von der Entstehung in Hamburg bis zum Transport nach Koblenz. Und das ist auch die Geschichte eines leidenschaftlichen Klavierbauers und Geschäftsmannes: Oliver Greinus war nach seiner Ausbildung zum Klavierbauer und Diplom-Holzwirt Konstruktionsleiter bei Steinway & Sons. 2015 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete die Klangmanufaktur zur Generalüberholung von Konzertflügeln von Steinway & Sons, die er als Marktlücke ausgemacht hatte.

Sein Gespür war absolut richtig: In seinem Betrieb beschäftigt er mittlerweile mehr als 20 Mitarbeitende, 2024 wurde seine Klangmanufaktur von der Handwerkskammer Hamburg als Handwerksbetrieb des Jahres ausgezeichnet. Die Idee, mit Handwerkskunst und bis zum 500 Arbeitsstunden pro Instrument in die Details zu gehen und dort weiterzumachen, wo das Ursprungsinstrument als Kompromiss in Anbetracht der Serienfertigung an Grenzen gelangen musste, hat gewaltig eingeschlagen.

