Ein freiheitsliebender Rabe plant eine Revolution im Tiergarten – und trifft auf unerwarteten Widerstand: In „Na Zoowas!“ finden köstlicher Sprachwitz und liebevolle Illustrationen zusammen, doch das Kinderbuch hat nicht nur äußerlich viel zu bieten.

Im Zoo nimmt an diesem Morgen eigentlich alles seinen gewohnten Gang: Vor den noch verschlossenen Toren schlängeln sich frühmorgens bereits die ersten Besucher, in den Gehegen warten derweil die Erdmännchen ungeduldig auf ihr Futter, zupfen sich Pinguine weitaus entspannter das Gefieder. Doch die Wilde Kraa ist im Anflug – und hat alles andere als einen weiteren schnöden Tag im Sinn. Der freche Kolkrabe ist nach einer gedankenreich schlaflosen Nacht vielmehr zu dem Entschluss gekommen, dass er die von ihm so geliebte Freiheit nun auch seinen tierischen Freunden im Zoo schenken will. Die Petition in den Krallen, hat er sich nicht weniger vorgenommen als eine gefiederte Revolution.

So weit in aller Kürze die Unterhaltung versprechende Ausgangslage in Melanie Laibls neuem Buch, in dem die österreichische Autorin alle Anforderungen an eine kindgerechte Erzählung erfüllt, in dieser aber zugleich auch ein sehr ernstes Thema aufgreift: Unter der schicken Verpackung nämlich geht sie auf knapp 50 Seiten auch der Frage nach, was Tiere (über uns Menschen) denken, ob sie Pläne und Träume haben, mit ihren Artgenossen darüber plaudern. Und wie sie sich – in diesem konkreten Fall – in der Einhegung eines Zoos fühlen.

i Neue Geschichten sucht die österreichische Autorin Melanie Laibl gern im "Wohnzimmer von Tieren", wie sie sagt. Minitta Kandlbauer

Im Grunde ganz wohl, so lautet die Antwort – zumindest in Laibls Buch, in dem die Wilde Kraa zu ihrer Überraschung schnell feststellen muss, dass ihre subversiven Pläne keineswegs flammende Begeisterung hervorrufen: Bei Erdmännchen und Orang-Utans ist es um die anfängliche Neugier schnell geschehen, als die Tierpfleger mit dem ersehnten Futter vor die Pfoten treten.

Die Flamingos indes begeistern sich mehr für die schrille Kleiderpracht einer Besucherin, während auch die Elefanten recht interessiert scheinen an ihren zweibeinigen Gästen. Und spätestens im Gespräch mit Gottesanbeterin („Seit wann bin ich eingesperrt? Ihr seid ausgesperrt“) und Baumpython („Zoo ist sicher und satt“) schwant der Wilden Kraa, was ihr der Habichtskauz kurz darauf auch noch einmal in weiser Ruhe verdeutlicht: „Die meisten von uns“, sagt er, „haben null Ahnung von Freiheit, sie kennen nur den Zoo.“

Verhältnis zur Natur im Blick

Ob solche Sichtweisen am Ende dann auch der Realität standhalten, bleibt der Einschätzung des Lesers überlassen. Laibl jedenfalls vermeidet im Buch eine generelle Verurteilung der Institution Zoo, verweist im Nachwort lediglich darauf, dass sich dort in Sachen Tierhaltung einiges verändert habe, wenngleich einzelne Arten immer noch ganz unterschiedlich auf den Freiheitsentzug reagierten. Doch: Innerhalb dieses Spannungsfelds geht es der Autorin vor allem um eine eigenverantwortliche und ganz grundlegende Auseinandersetzung über unser Verhältnis zu Tieren, den Blick auf die Natur.

Dass sich große und kleine Leser dabei von Seite eins an wie unter Freunden fühlen, liegt schließlich zu gewichtigen Teilen auch an den feinsinnig-farbenfrohen, oft witzigen Zeichnungen der Leipziger Illustratorin Linda Schwalbe. Wobei auch Melanie Laibl ihre Profession versteht, nur zu gut weiß, wie man Sprache zum Erlebnis ausformt.

i Bereichert das Buch mit wundervollen Bildern: die Leipziger Illustratorin Linda Schwalbe. Klara Schwalbe

Immer wieder baut sie im Buch humorvolle Neologismen ein – Stichwort „Kräährenwort“ –, entwirft darüber hinaus gar eine eigene, aus Tiersicht verfasste Terminologie, in der Besucher und Pfleger zu „Schau-Waus“ und „Mjam-Nams“ werden, die Zoobewohner selbst wiederum auf Namen wie „Fleck“ (Giraffe), „Schnurr“ (Leopard) oder „Fiep“ (Wüstenrennmaus) hören – ein köstlich verspielter Lesespaß.

Und die Wilde Kraa? Will ihren Schnabel nach den durchweg verhaltenen Reaktionen fast schon in den Sand stecken, als sich gegen Ende des Buchs dann doch noch jemand auf ihr Angebot zur Fluchthilfe einlässt, ein wahrlich ungewöhnlicher Kandidat, von dem man diesen Schritt nicht wirklich erwartet hätte. „Flieg für die Freiheit“, lautet dessen unmissverständlicher Auftrag an die Wilde Kraa. Und wer weiß? Vielleicht war das ja erst der Anfang.

Melanie Laibl, Linda Schwalbe: „Na Zoowas! Wie die Wilde Kraa den Tiergarten aufmischte“, Leykam, 48 Seiten, 22,50 Euro