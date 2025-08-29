Das absurd Ironische ist fester Bestandteil der Arbeiten Erwin Wurms, doch lustig sind sie keineswegs gemeint. Einen Blick in das faszinierende Werk des österreichischen Bildhauers eröffnet nun das Koblenzer Ludwig Museum – Weltpremiere inklusive.

Wer in nächster Zeit einen Besuch im Koblenzer Ludwig Museum plant, sollte darauf gefasst sein, dass es dort in den kommenden Wochen etwas unkonventioneller zugeht, als man es sonst vielleicht gewohnt ist: Hier muss der Kunstbetrachter plötzlich seinen Kopf in einen geöffneten Kühlschrank stecken, kurz darauf wird er eingeladen, neben einer mannshohen Gurke zu posieren – oder kann alternativ auch einen mittig freigesägten Tisch durch den Raum tragen.

Was sich in Schriftform bereits absurd anhört, soll eben das auch in der Praxis sein. Schließlich befasst sich die neue Ausstellung im Deutschherrenhaus mit keinem Geringeren als Erwin Wurm, dessen hier beschriebenen „One Minute Sculptures“ in einer solchen Präsentation natürlich nicht fehlen dürfen. Kisten zum Reinlegen, Stühle zum Anlehnen, entfremdete Alltagsgegenstände, die zugleich als guter Einstieg dienen in das einzigartige Werk des Österreichers, der seit vielen Jahren zu den absoluten Topstars der zeitgenössischen Kunstszene zählt.

i Fokussiert sich in seinen Arbeiten bevorzugt auf "Dinge, die wir an uns selbst nicht akzeptieren, mit denen wir leben müssen, aber nicht wollen": der östereichische Bildhauer Erwin Wurm, hier im Jahr 2017. Roland Weihrauch. picture alliance / Roland Weihrauch/dpa

„Erwin Wurm geht es im Kern seiner Arbeit stets um die Erkundung und Erweiterung skulpturaler Konzepte , zu denen er neue Positionen formuliert und dadurch zugleich auch das Absurde, Komische und Unglaubwürdige in der Gesellschaft sichtbar macht“, erklärt Museumsdirektorin Beate Reifenscheid und verweist an dieser Stelle noch einmal auf besagte „One Minute Sculptures“, bei denen der Betrachter durch kurze Handlungsanleitungen dazu aufgefordert wird, „sich zu diesen Gegenständen in einer ungewöhnlichen Weise zu verhalten und dabei Dinge zu tun, die er sonst nicht tun würde“.

Für einen Moment – oder die titelgebende Minute –, wird der Rezipient auf diese Weise selbst Teil der ästhetischen Betrachtung, zum Mittelpunkt der hierdurch geäußerten Kritik an Gesellschaft und Kunstbetrieb, die in den Arbeiten zuverlässig mitschwingt. Denn: Die allgegenwärtige Ironie ist bei Erwin Wurm keineswegs zur gesellschaftlichen Ermunterung gedacht – der Künstler versteht sie vielmehr als Werkzeug, um den Alltag aus einer anderen, hinterfragenden Perspektive zu beleuchten.

i Handlungsanweisungen wie diese finden sich an den meisten "One Minute Sculptures". Erwin Wurm. VG Bild-Kunst Bonn, 2025

„Jeder möchte ein Held sein“, sagt Wurm selbst über dieses Konzept. „Aber mich haben schon immer die Verlierer interessiert, die Dinge, die wir an uns nicht akzeptieren, mit denen wir leben müssen, aber nicht wollen: die Angst, die Peinlichkeit, der Stress, die Lächerlichkeit, das Gefühl, nicht so gut zu sein wie andere. Ich möchte an all diesen Dingen arbeiten, die jeder mit sich herumträgt, mit denen er sich aber nicht auseinandersetzen möchte.“

Es hier jedoch tun muss, weil er unmittelbar konfrontiert wird mit dem Unangenehmen, der von Wurm kultivierten Antihaltung, die Direktorin Reifenscheid auch auf die künstlerischen Anfänge des heute 71-Jährigen zurückführt: „Er wollte eigentlich Maler werden“, berichtet sie, „ist am Mozarteum in Salzburg dann aber gegen seinen Willen in die Bildhauerklasse gesetzt worden.“ Wo er als eine seiner ersten Arbeiten – quasi als Antwort auf die Zurückweisung – brüchige Skulpturen aus Staub fertigte, als eine Art Verkörperung des Nichts.

i Teil der Ausstellung sind auch knapp 60 Aquarelle und Zeichnungen des Österreichers. Erwin Wurm. VG Bild-Kunst Bonn, 2025

Dem grotesk Kritischen, das schon in dieser frühen Phase aufblitzt, ist der Österreicher in der Folge treu geblieben, ob nun bei seinem gemüsebestellten „Selbstporträt als Essiggurkerl“ oder den diversen „Fat“-Reihen, in denen er kleinbürgerliche Statussymbole wie Autos oder Häuser in einem verfetteten, aufgeblähten Zustand darstellt: Immer stecke ein tieferer Sinn in diesen äußerlich oft skurril anmutenden Arbeiten, sagt Reifenscheid, oft gehe es zudem um die Frage nach Haltung, um Prozesse, mit denen Wurm den Betrachter zum Nachdenken anregen wolle.

Was so auch auf seine gleichfalls im Ludwig Museum präsentierten Zeichnungen und Aquarelle zutrifft. Außergewöhnlich detailreiche Porträts, zuweilen auch Selbstbildnisse, die mal verzerrt, dann wieder in den Proportionen verschoben daherkommen, große Köpfe auf winzigen Körpern zeigen, teils Würste und Gurken in die Darstellung integrieren. „Weil Wurm gern auch mit dem männlichen Ego spielt, es ins Lächerliche zieht“, so Reifenscheid.

Eine Weltpremiere als Manifest

Doch: Das eigentliche Highlight der Show findet sich eine Etage tiefer im Erdgeschoss, eine „Weltpremiere“, wie die Museumschefin hervorhebt, da der international ausstellende Künstler in Koblenz erstmals einen gesamten Raum mit seinen noch recht jungen Wandgemälden gestaltet – die er selbst übrigens als „Flat Sculptures“, also als „flache Skulpturen“ betrachtet.

Aufgetragen sind dort in riesigen, nur schwer lesbaren Buchstaben die Worte „Life, Beat, Soft, Melt“ („Leben, Schlag, weich, schmelzen“). Weshalb Reifenscheid das für Wurm „typische Spiel mit Formen und Worten“ auch in diesem auffällig kolorierten Gesamtkunstwerk verortet.

Ein in den Raum wirkendes Gedankenkonstrukt, das grundsätzlich vielfältige Deutungen zulässt – als eine mögliche aber auch als künstlerisches Manifest verstanden werden kann: weil Wurm das Leben in Form von Menschen immer wieder in seine Werke einbezieht und deren Energie, den Herzschlag, wenn man so will, als gestaltendes Element verwendet. Auch weil er vielfach mit weichen, organischen Materialien arbeitet und die Realität in seinen Skulpturen immer wieder verzerrt darstellt, Grenzen teils bis zur Auflösung verschmelzen lässt.

i Unter die XXL-Mütze stellen und verschwinden - darum geht es bei dieser "One Minute Sculpture". Erwin Wurm. VG Bild-Kunst Bonn, 2025

Dass die Wandgestaltung viel über das bildhauerische Schaffen des Österreichers preisgibt, ist eine Annahme, die auch Beate Reifenscheid teilt. Wobei es neben den vier genannten noch einige weitere Begriffe im Raum zu deuten gilt, die Betrachtung der ausgestellten Werke generell ganz unterschiedlich ausfallen dürfte – abhängig von der jeweiligen Sozialisierung der Betrachter. Reifenscheid jedenfalls ist schon jetzt „gespannt“ auf deren Reaktionen. Und macht mit einem Lächeln noch einmal deutlich, dass es sicher nicht im Sinne Erwin Wurms wäre, „an dem Gezeigten einfach nur vorbeizuschlendern“.

Die Ausstellung „Erwin Wurm. Life Beat Soft Melt“ wird im Ludwig Museum auch während der Koblenzer Museumsnacht gezeigt und bereits am Freitag, 5. September, um 18 Uhr in Anwesenheit des Künstlers eröffnet. In der Folge läuft die Schau bis zum 23. November. Weitere Infos, auch zum Begleitprogramm, gibt’s online unter www.ludwigmuseum.org

Die Koblenzer Museumsnacht

Die 24. Ausgabe der Koblenzer Museumsnacht wird am Samstag, 6. September, um 19 Uhr im Forum Confluentes eröffnet. Mit dabei sind in diesem Jahr 31 Museen, Galerien und Ateliers, darunter etwa auch das Mittelrhein-Museum mit diversen Führungen und einer Kreativwerkstatt, das Atelier Die Säule, in dem Katrin Wolf und Ralf Chlebusch eine turbulente Bildergeschichte ausbreiten, und die Werkstatt Eva Maria Enders, in der Isa Steinhäuser in Film und Foto flüchtige Eindrücke des Alltags versammelt.

Der Koblenzer Kunstverein zeigt derweil die farbprächtigen, teils digital gestalteten Bilder Emanuele Alfieris, während die Kunsthalle Koblenz zu einer (besonders kreativen) Modenschau einlädt.

Der Eintritt zur Museumsnacht beträgt 10 Euro (unter 18-Jährige frei) und berechtigt zum Besuch in allen teilnehmenden Häusern. Bändchen können ebendort an der Abendkasse oder vorab etwa in der Koblenzer Tourist-Info erworben werden. Das vollständige Programm gibt’s unter www.museumsnacht-koblenz.de﻿