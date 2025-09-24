Musikvideos für Millionen: Wie ein Westerwälder am Klavier zum YouTube-Star wurde
Musikvideos für Millionen
Wie ein Westerwälder am Klavier zum YouTube-Star wurde
Seine spielenden Hände im „Synthesia“-Stil sind online der Hit: Die „Piano-Musikvideos“ des im Westerwald lebenden Pianisten und Arrangeurs Patrik Pietschmann werden hundertmillionenfach gestreamt.
Der „1 Million Award“ der Videoplattform YouTube macht was her: In vergoldetem Messing glänzt der ikonische Play-Button auf gebürstetem Grund – etwas größer als ein DIN-A3-Format – an der Wand über dem Schreibtisch. Diese Auszeichnung hat Patrik Pietschmann, der mit seiner Familie im Westerwaldkreis auf dem Land zwischen Montabaur und Limburg lebt, im März 2020 erhalten.