Musikvideos für Millionen Wie ein Westerwälder am Klavier zum YouTube-Star wurde 24.09.2025, 12:00 Uhr

i Melodien für Millionen: Hier entstehen in geregelter Arbeitszeit die enorm erfolgreichen Klaviervideos von Patrik Pietschmann. Verena Schäfer

Seine spielenden Hände im „Synthesia“-Stil sind online der Hit: Die „Piano-Musikvideos“ des im Westerwald lebenden Pianisten und Arrangeurs Patrik Pietschmann werden hundertmillionenfach gestreamt.

Der „1 Million Award“ der Videoplattform YouTube macht was her: In vergoldetem Messing glänzt der ikonische Play-Button auf gebürstetem Grund – etwas größer als ein DIN-A3-Format – an der Wand über dem Schreibtisch. Diese Auszeichnung hat Patrik Pietschmann, der mit seiner Familie im Westerwaldkreis auf dem Land zwischen Montabaur und Limburg lebt, im März 2020 erhalten.







