Kunst unter der Lupe: Wie ein Rembrandt wiederentdeckt wurde
Kunst unter der Lupe
Wie ein Rembrandt wiederentdeckt wurde
Das Kölner Wallraf-Richartz-Museum untersuchte seine Zeichnungen niederländischer Meister mit neuesten Methoden - und machte interessante Entdeckungen. Unter anderem konnte ein Blatt wieder dem berühmten Barock-Künstler Rembrandt zugeordnet werden.
Lesezeit 3 Minuten
Das kleine vergilbte Blatt fällt auf den ersten Blick kaum auf. Doch bei näherer Betrachtung verraten die mit schwarzen Tintenstrichen skizzierten Figuren echte Könnerschaft. Tatsächlich galt die Zeichnung „Christus und die Ehebrecherin“ schon einmal als Werk des berühmten niederländischen Barock-Künstlers Rembrandt (Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606-1669).