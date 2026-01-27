Nach Grimme-Preis-Nominierung Wie Dietz’ „Herbstresidenz“ die Pflegebranche verändert Stefan Schalles 27.01.2026, 13:59 Uhr

i Für die Inklusionsdoku "Herbstresidenz" haben Tim Mälzer (nicht im Bild) und André Dietz (hinten) drei Monate lang in einem Seniorenheim in Bernkastel-Kues gedreht. Hier ist der Koblenzer Schauspieler mit Produzent Sascha Gröhl und Heimbewohnerin Ellen Meyer zu sehen. André Dietz

Mit der für den Grimme-Preis nominierten TV-Doku hat André Dietz gemeinsam mit Tim Mälzer auch in der Pflege wichtige Impulse gesetzt. Dort bewegt sich seitdem einiges. Der Koblenzer erklärt, wo und wie das Inklusionsprojekt inzwischen Schule macht.

Wenn im März im Theater Marl die Grimme-Preise verliehen werden, könnte der Koblenzer André Dietz dort bereits die dritte dieser begehrten Trophäen abräumen. Gemeinsam mit TV-Koch Tim Mälzer ist der Schauspieler nach der bereits doppelt prämierten Doku „Zum Schwarzwälder Hirsch“ in diesem Jahr erneut mit einem besonderen Inklusionsprojekt nominiert: In der Vox-Serie „Herbstresidenz“ hat das Duo junge Menschen mit Behinderung mit den Bewohnern ...







