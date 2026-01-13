Podcast zur Kultserie Wie die Lindenstraße in der Linsenstrasse weiterlebt Stefan Schalles 13.01.2026, 13:45 Uhr

i Als Darsteller prägten Rebecca Siemoneit-Barum und Claus Vinçon die "Lindenstraße" über viele Jahre mit. Seit Oktober 2024 thematisieren die beiden Schauspieler die Kultserie nun auch in ihrem gemeinsamen Podcast. Rebecca Siemoneit-Barum, Claus Vinçon

Die „Lindenstraße“ ist Geschichte – und doch nach wie vor präsent. Zu verdanken ist das auch den früheren Darstellern Rebecca Siemoneit-Barum und Claus Vinçon, die sich in ihrem Podcast auf eine Zeitreise begeben. Warum das auch die ARD inspiriert.

Als die „Lindenstraße“ im März 2020 letztmals über die Bildschirme flimmerte, endete damit nicht nur ein bedeutendes Stück deutsche Fernsehgeschichte – vor allem Fans verfolgten die finale Folge seinerzeit auch mit einer ordentlichen Portion Wehmut. Der Popularität der Serie jedoch hat deren Absetzung bis heute keinen Abbruch getan.







