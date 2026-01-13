Die „Lindenstraße“ ist Geschichte – und doch nach wie vor präsent. Zu verdanken ist das auch den früheren Darstellern Rebecca Siemoneit-Barum und Claus Vinçon, die sich in ihrem Podcast auf eine Zeitreise begeben. Warum das auch die ARD inspiriert.
Lesezeit 3 Minuten
Als die „Lindenstraße“ im März 2020 letztmals über die Bildschirme flimmerte, endete damit nicht nur ein bedeutendes Stück deutsche Fernsehgeschichte – vor allem Fans verfolgten die finale Folge seinerzeit auch mit einer ordentlichen Portion Wehmut. Der Popularität der Serie jedoch hat deren Absetzung bis heute keinen Abbruch getan.