Buchtipp Wie Buchstaben und Worte uns wärmen 21.10.2025, 07:00 Uhr

i Nach seinem "Spiegel"-Bestseller „Deutsch – eine Liebeserklärung" hat Roland Kaehlbrandt mit „Von der Schönheit der deutschen Sprache" nun ein weiteres überaus lesenswertes Buch vorgelegt. Philipp Kaehlbrandt

Nach „Deutsch – eine Liebeserklärung“ widmet sich der Sprachexperte Roland Kaehlbrandt noch tiefer den Wundern und der wunderbaren Wirkung des Deutschen. Das Ergebnis ist eine seltene Mischung aus purem Lesevergnügen und wissenschaftlichem Anspruch.

Vor zwei Jahren schrieb Roland Kaehlbrandt, Sprachwissenschaftler an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alften bei Bonn, einen ebenso veritablen wie überraschenden Bestseller. In „Deutsch – eine Liebeserklärung“ näherte er sich unserer Sprache mit der Expertise und Herangehensweise eines hoch spezialisierten Uhrmachers.







Artikel teilen

Artikel teilen