Probenbesuch im Theaterzelt Wenn Wagners Rheingold digital schimmert 18.10.2025, 00:00 Uhr

i Die Szene "In den Fluten des Rheins" findet in Koblenz ganz ausgesprochen im Trockenen statt: der Koblenzer Intendant und Co-Regisseur der "Rheingold"-Neuproduktion, Markus Dietze, zwischen den Sopranistinnen Hannah Beutler (links) und Michele Silvestrini. Arek Glebocki. Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Die Koblenzer Neuproduktion des Vorabends zu Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ verlegt den Beginn des Götterdramas ins Virtuelle – Im Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein verschmelzen Mythos und Moderne.

Die Herbstsonne steht golden über der Festung Ehrenbreitstein, doch im Theaterzelt ist Land unter – glücklicherweise nur in digital erzeugten Filmbildern. Am Regiepult sitzen Inga Schulze und Intendant Markus Dietze, die gemeinsam die Regie für Richard Wagners „Das Rheingold“ führen.







