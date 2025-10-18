Die Koblenzer Neuproduktion des Vorabends zu Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ verlegt den Beginn des Götterdramas ins Virtuelle – Im Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein verschmelzen Mythos und Moderne.
Die Herbstsonne steht golden über der Festung Ehrenbreitstein, doch im Theaterzelt ist Land unter – glücklicherweise nur in digital erzeugten Filmbildern. Am Regiepult sitzen Inga Schulze und Intendant Markus Dietze, die gemeinsam die Regie für Richard Wagners „Das Rheingold“ führen.