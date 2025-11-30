Neue Schau im Ludwig Museum Wenn Schwarz und Weiß unzählige Nuancen ergeben Claus Ambrosius 30.11.2025, 10:23 Uhr

i Drei von insgesamt sechs ausgestellten Wandteppichen der Serie „Things and something to remember before daylight Act I to Act VI“ empfangen eindrucksvoll die Besuchenden im oberen Stockwerk der Andrianomearisoa-Schau im Ludwig Museum Koblenz. Claus Ambrosius

Von Madagaskar in die Welt: In der Ausstellung „Joël Andrianomearisoa – Tools of Emotions and Desire” im Ludwig Museum Koblenz sind Tradition, Moderne und globale Bezüge eindrucksvoll miteinander verwoben.

Ein filigran-eleganter Metallständer, daran zwei lange, buschige Ruten aus jeweils vier Bündeln Raffia-Bast: Wer die Skulptur „It was our favorite melody“ auf dem Flyer zur neuen Ausstellung im Ludwig Museum betrachtet, erkennt in der Verbindung von Minimalismus und Naturmaterial gleich mehrere wesentliche Aspekte des Schaffens des 1977 geborenen madagassischen Künstlers – und hat doch nur eine Annäherung vor sich.







