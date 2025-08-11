Eine schöne Stimme ist die eine Sache, doch zu einer Gesangskarriere gehört noch viel mehr: Das vermittelte die Weltklassesopranistin Chen Reiss bei ihrer Belcanto-Akademie ihren Schülerinnen im Rahmen des Festivals RheinVokal in Schloss Engers.

Wer eine Karriere im Musikgeschäft anstrebt, darf eines ganz sicher nicht sein: zart besaitet. Vor dem Erfolg auf der Opern- oder Konzertbühne ist eine jahrelange Ausbildung zu absolvieren, der Markt ist hart und unerbittlich. Eine gute Stimme ist nur die Voraussetzung – doch dann kommt noch so unendlich viel mehr dazu auf dem Weg zur erhofften Karriere.

Wie die Arbeit auf diesem Weg klingt und aussieht, zeigten die Unterrichtsstunden beim Meisterkurs der Belcanto-Akademie im Rahmen des Festivals RheinVokal. Die Meisterin: Chen Reiss, geboren in Israel, die in sehr jungen Jahren eine Weltkarriere startete, die sie an die großen Opernhäuser der Welt führte. Die besondere Eleganz ihrer Stimme wird seither in München und Mailand ebenso gerühmt wie in London oder Paris.

Ein ganzheitlicher Ansatz

Daneben findet sie immer wieder Zeit für ihre Leidenschaft: das Unterrichten. Einmal in Meisterkursen in verschiedenen Ländern, aber auch im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes, den sie in ihrer „Holistic Voice Academy“ verfolgt. Wer beim Unterricht im Dianasaal von Schloss Engers zusieht, ahnt zumindest, was sie damit meint: „Das hast du nur mit der Stimme gemacht, aber das war überhaupt nicht in deinem Körper“, sagt sie beispielsweise zu einer jungen Sängerin. Das Singen soll ganzkörperliches Erleben sein.

Einige der Sängerinnen betreut sie schon länger: Das hört und sieht man, wenn es etwa um das freie Atmen unter Beteiligung der Beckenregion geht. Da legt Chen Reiss auch mal die Hand auf, um zu verfolgen, wohin Atem fließt oder auch nicht, und wo keine unerwünschte Spannung die Tonproduktion stören darf.

i Chen Reiss (links) verfolgt als Gesangslehrerin einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem sich alles um das richtige Verhältnis von Spannung und Entspannung dreht. Die Mainzer Sopranistin Lea Kohnen setzt die Anregungen in der Masterclass im Dianasaal von Schloss Engers sofort um und diskutiert angeregt mit Chen Reiss über Herausforderungen des Sängerinnenberufs. Claus Ambrosius

Das Wort „Entspannung“ fällt oft: „Wir wollen doch gut aussehen beim Singen“, erinnert sie eine Studentin, die sich einem Arien-Höhepunkt allzu verbissen genähert hat. „Wir können aber nur gut aussehen, wenn wir entspannt sind!“ Die junge Sängerin wiederholt die Passage, singt sie „more schlank!“, wie Reiss es im Deutsch-Englisch-Mix fordert – und siehe da, die hohe Note klingt völlig befreit. Dafür, dass die Sängerinnen sich ganz auf sich und das Singen konzentrieren können, sorgt nicht zuletzt der Pianist Tom Zalmanov, der den kompletten Kurs hoch aufmerksam, rücksichtsvoll und mit sehr feinem Gespür für die unterschiedlichen Künstlerinnen begleitet – ein nicht zu unterschätzender Faktor, wenn schon häufig gesungene Stücke auf einmal mit neuer Technik bewältigt werden wollen und jede unnötige Ablenkung nur zusätzlicher Stress wäre.

Es sind solche „Aha!“-Momente, die die Absolventinnen mitnehmen können – und die das Publikum beim RheinVokal-Konzert in der historischen Gießhalle der Sayner Hütte erlebt. Dabei zeigt sich Chen Reiss nicht nur als charmante Moderatorin, sondern auch als geschickte Programmgestalterin, die die Vorzüge ihrer Schützlinge herausstellt. So kann die aus Mainz stammende Lea Kohnen als Cleopatra aus Händels „Giulio Cesare“ ihren langen Atem zeigen, aber auch als Marie in Donizettis „Regimentstochter“ Witz und Koloratursicherheit demonstrieren.

Die junge Berlinerin Hannah Schmidt-Ott gefällt als silbrig timbrierte Madame Herz aus Mozarts „Der Schauspieldirektor“ ebenso wie im „Briefduett“ aus Mozarts „Figaro“, das sie gemeinsam mit Chen Reiss singt: welch grandioses Erlebnis für eine junge Sängerin. Die in Frankfurt studierende Gaja Napast aus Slowenien macht als Amina aus Bellinis „La Sonambula“ ebenso eine gute vokale Figur wie als kecke Norina in Donizettis „Don Pasquale“, und die junge Kroatin Nika Boras zeigt als Puccinis Musetta aus „La Bohéme“ wie auch als Page Oscar aus Verdis „Maskenball“ eine hoch bewegliche, schöne Sopranstimme.

Gerade mal 18 Jahre alt ist Neomi Ben Shahar aus Israel: Was ihr selbstverständlich noch an technischer Reife fehlen muss, macht sie charmant als Olympia aus „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach mit funkensprühenden Hochtonsalven wett. Und schließlich die junge Russin Daria Kalinina, die als Donizettis Lucia di Lammermoor und im Bolero der Elena aus Verdis „Die sizilianische Vesper“ nicht nur samtige Koloraturen und eine dunkel-samtige Stimme, sondern auch enorme Höhenfestigkeit zeigt.

Das ist der Stoff, aus dem mithilfe von Lehrerinnen wie Chen Reiss Karrieren gewebt werden können. Wie sich die harte Arbeit lohnt, zeigen nicht zuletzt die Arien, die Reiss selbst im Konzert beisteuert: Ihr Maß an Textdurchdringung und ihre Interpretationstiefe sind bemerkenswert an diesem ebenso unterhaltsamen wie lehrreichen Abend.