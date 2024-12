NKVM präsentiert Jahresgaben Wenn neben roten Punkten Möwen stürzen 04.12.2024, 18:12 Uhr

i Der Neue Kunstverein Mittelrhein zeigt in seiner aktuellen Ausstellung neben limitierten Editionen auch Werke, die in der Artothek ausgeliehen werden können, darunter ein Bild Norbert Bleidts mit jenen roten Punkten, die sein Spätwerk prägten (rechts), und ein Druck der georgischen Künstlerin Thea Djordjadze (links), auf dem Möwen ein (scheinbar) ungewöhnliches Verhalten an den Tag legen. Stefan Schalles

Mit seinen Jahresgaben blickt der Neue Kunstverein Mittelrhein zurück auf die Höhepunkte des Ausstellungsjahres. Neben den limitierten Editionen sind in Neuwied aber auch spannende Werke aus der Artothek des Vereins zu sehen.

Ein Weihnachtsbaum gleich hinter der gläsernen Schiebetür, ein paar Schritte weiter ein spröder Bauzaun, der den rechteckig umrissenen Raum in zwei gleichmäßige Flächen teilt: Der Weihnachtsmarkt am Neuwieder Luisenplatz scheint hier eine unplanmäßige Erweiterung gefunden zu haben, reicht in Sichtweite von Glühweinständen und Imbissbuden gewissermaßen hinein in die Artothek des Neuen Kunstvereins Mittelrhein (NKVM).

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen