Ausstellung im Roentgen-Museum Wenn geparkte Skulpturen irritieren sollen 08.10.2025, 13:18 Uhr

i Ungewohnte Eindrücke erwarten die Besucher derzeit im Neuwieder Roentgen-Museum, wo der Neue Kunstverein Mittelrhein seine "geparkten Skulpturen" zeigt - darunter auch Mary-Audrey Ramirez' „Somebody’s Baselisk“. Stefan Schalles

Mit dem geplanten Wohnquartier auf dem ehemaligen Rasselstein-Gelände in Neuwied soll nach den Plänen des Neuen Kunstvereins Mittelrhein auch ein Skulpturenpark entstehen. Wie der aussehen könnte, zeigt sich gerade an einem unerwarteten Ort.

Elmar Hermann hat einen Traum – einen sehr konkreten sogar: Dort, wo auf dem ehemaligen Rasselstein-Gelände in Neuwied künftig ein Wohnquartier mit 1700 Einheiten entstehen soll, wünscht sich der Vorsitzende des Neuen Kunstvereins Mittelrhein (NKVM) einen Skulpturenpark.







