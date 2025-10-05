Wiederaufnahme Tanztheater Wenn ein Ballett die Kirche wechselt 05.10.2025, 14:37 Uhr

i Aufwärmen vor der Generalprobe: Noch elfmal ist die Ballettproduktion "Lieder und Tänze vom Meer" des Theaters Koblenz in der Kirche St. Elisabeth im Stadtteil Rauental zu erleben. Claus Ambrosius

Neuklassischer Tanz in einer Kirche der 1950er-Jahre zu perfekt zum Raum passender Musik von heute: Der Produktion „Lieder und Tänze vom Meer“ hat der Umzug von der Koblenzer Florinskirche in die St.-Elisabeth-Kirche im Rauental gutgetan.

Es geht wieder los an allen Theaterbühnen der Region – wenn auch nicht überall ganz so, wie es einmal geplant war. So ist bekanntermaßen in Koblenz noch einmal eine zweite Ausweichspielzeit zu absolvieren, da sich die Generalsanierung des historischen Großen Hauses verzögert hat.







Artikel teilen

Artikel teilen