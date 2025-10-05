Neuklassischer Tanz in einer Kirche der 1950er-Jahre zu perfekt zum Raum passender Musik von heute: Der Produktion „Lieder und Tänze vom Meer“ hat der Umzug von der Koblenzer Florinskirche in die St.-Elisabeth-Kirche im Rauental gutgetan.
Lesezeit 3 Minuten
Es geht wieder los an allen Theaterbühnen der Region – wenn auch nicht überall ganz so, wie es einmal geplant war. So ist bekanntermaßen in Koblenz noch einmal eine zweite Ausweichspielzeit zu absolvieren, da sich die Generalsanierung des historischen Großen Hauses verzögert hat.