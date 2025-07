Beim Benefizkonzert für „Save the Children“ in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle am 24. August stellt sich Andreas Stickel, in der Region bestens bekannt als langjähriger Solotrompeter der Rheinischen Philharmonie, erstmals als Dirigent vor.

Manchmal ergeben Dinge, die uns während unseres Lebens passieren, erst viel später einen Sinn und führen zu unerwarteten Ereignissen – und oftmals sind es Zufälle, die Menschen zusammenführen und zu Netzwerken verbinden. Ein solches Netzwerk ist am Sonntag, 24. August, um 18 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz zu erleben, wenn Mitglieder des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie und Gäste gemeinsam mit dem Pianisten Christian Petersen bei einem großen Benefizkonzert auftreten. Was alle Musikerinnen und Musiker an diesem Abend vereint, ist nicht nur die gute Sache, für die sie allesamt auf jegliches Honorar verzichten – sondern auch der Mann am Dirigentenpult: Andreas Stickel.

Der sonst vor allem von seiner Tätigkeit als Solotrompeter der Rheinischen Philharmonie her bekannte 43-Jährige hat das Benefizkonzert zugunsten der internationalen Hilfsorganisation „Save the Children“ organisiert und mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen dafür begeistern können. Und er würde sich natürlich freuen, wenn das Konzert mit dem attraktiven Programm auch ein möglichst großes Publikum erreicht: An diesem Abend werden neben der außergewöhnlich dramatischen „Armida“-Ouvertüre von Joseph Haydn zwei große Werke Ludwig van Beethovens erklingen, die Sinfonie Nr. 3 „Eroica“ und das Klavierkonzert Nr. 5. Für Letzteres hat er einen Pianisten gewinnen können, mit dessen Lebensweg sich seiner vor einigen Jahren zufällig gekreuzt hat – aus dem Kontakt wurde eine intensive Freundschaft.

i Christian Petersen, seit 2018 Professor an der Universität der Künste Berlin, übernimmt am 24. August den Solopart in Ludwig van Beethovens fünften Klavierkonzert. Kai Myller

„Als ich 2000 mein Studium an der Musikhochschule in Detmold begann, gab Christian Petersen dort gerade sein Examenskonzert“, erinnert sich Andreas Stickel. Auf dem Examensprogramm stand, wie könnte es anders sein, Beethovens fünftes Klavierkonzert, das ein Vierteljahrhundert später auch in Koblenz erklingen wird, wenn beide Musiker, die eine Zeit lang im selben Haus lebten und gemeinsam zahlreiche musikalische Projekte realisierten, wieder einmal gemeinsam auf der Bühne stehen werden.

Diesmal allerdings in einer völlig neuen Konstellation, denn das Benefizkonzert markiert auch Andreas Stickels Dirigierdebüt. Auch das ergibt sich eher zufällig, denn die Idee zum Konzert war zuerst da und wurde im Zuge des Koblenzer „Konzerts für Demokratie und Toleranz“ im Januar des Jahres geboren. „Da war ich im Orga-Team und mir ist sowohl in der Vorbereitung, aber auch im Konzert und im Nachgang bewusst geworden, wie vergleichsweise einfach es für uns Musiker ist, etwas zu generieren, was in die Gesellschaft hin ausstrahlen kann.“

Eine gute Sache, die vereint

Die Motivation damals war ganz klar und unstrittig, vor der Bundestagswahl noch einmal ein Zeichen zu setzen. Seitdem hat sich viel verändert, Diskussionen haben sich verselbstständigt und radikalisiert – deswegen war es für Andreas Stickel wichtig, mit dem Benefizkonzert eine Sache zu unterstützen, auf die sich wohl auch heute noch alle einigen können: die Hilfe für Kinder, die stets diejenigen sind, die unter allen Konflikten weltweit am meisten zu leiden haben.

Und mit der Entscheidung, dabei selbst am Pult zu stehen, schließt sich für Andreas Stickel ein weiterer Kreis: Schon seit vielen Jahren war der Wunsch in ihm präsent, beim Musizieren „die Seite zu wechseln“. Doch wie das Leben so spielt: Durch die Familiengründung und mit drei kleinen Kindern wurde dieser Wunsch vorerst zur Seite gelegt und nahm erst vor Kurzem wieder konkretere Formen an. Und das wiederum ist wesentlich mit Marcus Merkel verbunden, der seit der Saison 2022/2023 Chefdirigent des Theaters Koblenz ist und Stickel seit einiger Zeit im Dirigieren unterrichtet.

i Bei der ersten Leseprobe mit den Stimmführern des Projektorchesters für den 24. August. Dirigent Andreas Stickel (von links), Theater-Chefdirigent Marcus Merkel am Klavier, Bettina Hagedorn (Cello), Jan Förster (Viola), sowie Konstantina Pappa und Ayumu Ideue (Violine). Andreas Stickel

Die Erweiterung seines musikalischen Wirkens bedeutet für Andreas Stickel allerdings keineswegs, dass die Trompete für ihn ihren Reiz verloren hätte: Die Entscheidung, diesen neuen Weg intensiver zu verfolgen, hat sein Trompetenspiel, wie er es empfindet, „freier und freudvoller“ gemacht. Die intensive Beschäftigung mit den Partituren der Werke auch aus der Sicht des Dirigenten bringe, wie er erklärt, so einige neue Sichtweisen auf die Musik. Und ganz wichtig ist Stickel dabei auch das Standing vor seinen Kolleginnen und Kollegen: „Ich will wirklich nicht eines Tages hören: ,Der beschäftigt sich jetzt mehr mit dem Dirigieren. Das hört man leider auch an seinem Trompetenspiel.’“

Die Vorbereitung des Benefizkonzerts von der Programmplanung über die Veranstaltungsorganisation bis zur kleinteiligen Werbung durch Zettelverteilen in allen Stadtteilen ist zwar, wie Andreas Stickel zugibt, ziemlich anstrengend. Doch auch das sieht er sportlich und verbucht es unter „kostenlose Fortbildung in Veranstaltungsmanagement“.

Wendepunkt der Musikgeschichte

Und im Zentrum steht für ihn ohnehin die Musik des näherrückenden Konzerts: Vor wenigen Tagen kamen die Stimmführer des Orchesters mit ihm für die Leseprobe zusammen, der 24. August kommt unaufhaltsam näher und mit ihm die Werke Beethovens, die Stickel besonders am Herzen liegen: „Beethovens Dritte ist für mein Empfinden so wichtig wie der ,Orfeo’ von Monteverdi oder ,Le sacre du printemps’ von Stravinsky.“ Diese Sinfonie, in der die Musikgeschichtsschreibung den Schritt von der Klassik zur Romantik vollzogen sieht, ist für Stickel ein „wichtiger Wendepunkt“ und eine regelrechte „Zerreißprobe“, die für ihn „bis an die Grenzen der Spielbarkeit“ geht, dafür aber „auch viel zurückgibt“. Im Idealfall am 24. August nicht nur für das Konzertpublikum, das sich schon bestens auskennt, sondern womöglich auch für Menschen, die wegen des Benefizgedankens dabei sind und dabei feststellen können, was für Stickel ebenfalls zentral wichtig ist: dass die Komponisten zwar schon lange tot sein mögen – ihre Musik allerdings sehr lebendig ist und uns sehr viel zu sagen hat.

Tickets für das Konzert am 24. August um 18 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz gibt es bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.ticket-regional.de