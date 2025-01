Nintendos neue Konsole Was die „Switch 2“ für Nutzer bereithält Martin Boldt 18.01.2025, 07:00 Uhr

i Evolution statt Revolution: Die Neuerungen der "Switch 2" befinden sich vor allem im Inneren der Videospielkonsole. Screenshot Martin Boldt. Nintendo

Die beliebte „Nintendo Switch“ bekommt noch in diesem Jahr einen Nachfolger. Die neue Spielkonsole soll dabei nicht nur leistungsstärker sein, sondern auch Fans des Rennspielklassikers „Mario Kart“ glücklich machen.

Die mit Abstand beliebteste Spielkonsole in deutschen Haushalten, die „Nintendo Switch“, bekommt noch in diesem Jahr einen Nachfolger. Das bestätigte der japanische Medienkonzern jetzt mit einer Ankündigung im Internet. Was wir bislang über die neue Konsole wissen – eine Analyse:Die 2017 erschienene „Switch 1“ gehört im Vergleich zur derzeitigen Konkurrenz auf dem Konsolenmarkt („Sony Playstation 5“, „Xbox Series X“) zur sogenannten letzten ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen