Marie-Luise Marjan liest in Koblenz Warum war und ist die „Lindenstraße“ so beliebt? Stefan Schalles 07.01.2026, 10:56 Uhr

i Über Jahrzehnte war die "Lindenstraße" fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. In dieser Szene aus dem Jahr 1986 ist Helga Beimer (Marie-Luise Marjan, hinten rechts) mit ihrem ersten Mann Hans (Joachim Hermann Luger) und den Kindern (von links nach rechts) Marion (Ina Bleiweiß), Benny (Christian Kahrmann) und Klausi (Moritz A. Sachs) zu sehen. WDR. picture alliance/dpa

Ende Januar kommt Marie-Luise Marjan mit ihrem Krimileseprogramm nach Koblenz. Bekannt sein dürfte die 85-Jährige den meisten aber vor allem als Mutter Beimer aus der „Lindenstraße“. Wir fragen einen Medienwissenschaftler, warum die 2020 eingestellte Serie so populär war – und ist.

Stolze 35 Jahre lang entzündete Marie-Luise Marjan mit der „Lindenstraße“ allsonntäglich das wärmende Kaminfeuer der Nation. In ihrer Rolle als Helga Beimer sahen die gebürtige Essenerin zu den Glanzzeiten der Serie in den 1980ern bis zu 15 Millionen Menschen auf Deutschlands Mattscheiben.







Artikel teilen

Artikel teilen