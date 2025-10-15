Neues Buch von Hanna Roth Warum Frauen anders sterben 15.10.2025, 07:00 Uhr

i "Sterben Frauen anders?": Ja, sagt die Bestatterin und Trauerbegleiterin Hanna Roth, die über eben dieses Thema nun ein überaus aufschlussreiches Buch geschrieben hat. Jens Kalaene. picture alliance/dpa

Frauen sterben anders, sagt die Bestatterin Hanna Roth. In ihrem neuen Buch erklärt sie, was Rollenbilder und Schwangerschaft damit zu tun haben und warum wir alle mehr Lebensfreude gewinnen, wenn wir uns offener mit dem Tod auseinandersetzen.

Den Tod als Teil des Lebens zu akzeptieren und sich offen mit diesem Thema auseinanderzusetzen – dafür plädiert das Bestattungshaus Pütz-Roth in Bergisch Gladbach, das für seine innovativen Ansätze bereits vielfach ausgezeichnet wurde. Seit 2012 leitet Hanna Roth das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Bruder David und geht in ihrem neuen Buch nun der Frage nach, ob Frauen anders sterben als Männer.







