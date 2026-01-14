RZ-Filmschatz Kids Wahres Heldentum beginnt im Kopf 14.01.2026, 12:00 Uhr

i Im inspirierenden Familienfilm "Superkräfte mit Köpfchen" lernt Lev (Finn Vogels), mit Angst und Ärger umzugehen. Barnsteiner Film

Der bewegende Familienfilm „Superkräfte mit Köpfchen“ erzählt als „RZ Filmschatz Kids“ am 25. Januar in Koblenz die Geschichte des Jungen Lev, der mit Hilfe seiner unerschrockenen Großmutter lernt, dass wahre Stärke im eigenen Denken und Mut liegt.

Zusätzlich zur erfolgreichen Reihe „RZ-Filmschatz“ in Koblenz und Bad Kreuznach wird seit Mai 2025 in Zusammenarbeit mit den Filmtheaterbetrieben Klein einmal pro Quartal im Koblenzer Odeon-Apollo-Kinocenter ein außergewöhnlicher Kinderfilm gezeigt. Ausgewählt werden für den „RZ-Filmschatz Kids“ feine und außergewöhnliche Produktionen, die aufgrund ihrer besonderen Geschichte, der faszinierenden Charaktere oder herausragenden schauspielerischen ...







Artikel teilen

Artikel teilen