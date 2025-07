Das Projekt „Entfestigung“ vereint ganz unterschiedliche Kunstschaffende aus nah und fern in einem gemeinsamen Projekt und in einer vielseitigen Ausstellung im Koblenzer Haus Metternich.

Von Bahnhöfen kennt man das Szenario bereits: Hat jemand ein Gepäckstück unbeaufsichtigt gelassen, dauert es meist nicht lang, bis per Lautsprecherdurchsagen aufgerufen wird, die entsprechenden Teile wieder an sich zu nehmen. Bleiben die Koffer und Taschen länger herrenlos, geht man vom schlimmsten Fall aus, nicht selten müssen sie dann aufwendig gesichert oder zerstört werden, Absperrungen und Behinderungen für alle Beteiligten und Unbeteiligten inklusive.

Dieses Phänomen verdächtiger Alltagsobjekte hat sich auch in die neue Ausstellung eingeschlichen, die am Samstag, 2. August, im Haus Metternich am Koblenzer Münzplatz eröffnet wird: Dort können sich überall Gegenstände finden, die eigentlich nichts in einer Ausstellung verloren haben. Ein Serviettenspender beispielsweise – oder ein Messgerät. Doch schon allein die Kabel und weitere technische Teile, die zu sehen sind, machen diese „Suspicious Objects“ von Sasha Kurmaz bedrohlich.

Traurige Realität

Der aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew stammende Künstler spielt damit auf einen realen Hintergrund an: Wie die Ausstellungsmacher erzählen, hat während des andauernden Krieges Russlands gegen die Ukraine der russische Inlandsgeheimdienst ukrainische Teenager online mit der Aussicht auf „leicht verdientes“ Geld rekrutiert. Das Ziel: militärische Infrastrukturen, Verwaltungsgebäude und öffentliche Plätze mit selbst gebauten Sprengsätzen zu attackieren. Viele der Jugendlichen bezahlten diese Einsätze selbst mit dem Leben.

Daran erinnert Sasha Kurmaz in der Ausstellung „Entfestigung“, die ihren Ausgangspunkt in einem Langfristprojekt des Künstler-Kuratoren-Duos Adam Langer (Berlin) und Max Weisthoff (München) hat. Sie haben bereits in mehreren deutschen Städten, die über größere Befestigungsanlagen verfügen, ihren Beitrag zum Ent-Festigen geleistet, und so war auch in Koblenz, das bekanntermaßen über massive und zahlreiche Festungsanlagen verfügt, bereits im Juni eine Performance am Deutschen Eck zu erleben.

i Sorgt für überraschenden Klang: eine Windharfe aus dem "Entfestigung"-Projekt von Anna Schimkat. Claus Ambrosius

Doch die Entfestigung geht in Koblenz noch viel weiter – was auch daran liegt, dass ganz passend zum Auflösen von Schutzwällen hier gleich eine ganze Armada von Kunstschaffenden und Institutionen in Aktion tritt, die sonst meistens auf sich gestellt wirken: Organisiert wird das Projekt von der in Koblenz ansässigen Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein (AKM) und dem in Neuwied verorteten Neuen Kunstverein Mittelrhein (NKVM), weitere Partner sind die Artist Residency Schloss Balmoral, die Hochschule für Musik Mainz, die Universität Koblenz sowie das IKKG (Institut für Künstlerische Keramik und Glas) in Höhr-Grenzhausen.

Und was jetzt im Haus Metternich zu sehen ist, sind neben den Beiträgen eingeladener Künstlerinnen und Künstler auch die Ergebnisse von Workshops in einem Atelierraum in den Kasematten in der Koblenzer Feste Konstantin: Der Weg war hier sozusagen zumindest Teil des Ziels. Doch man muss weder die Eröffnungsperformance am Deutschen Eck noch die Workshops miterlebt haben, um von der „Entfestigung“ berührt zu werden, die in der Ausstellung noch bis zum 31. August zu erleben ist.

Starke Synergieeffekte

Violetta Richard für den AKM und Elmar Hermann für den NKVM haben die kuratorische Begleitung des Projekts und der Ausstellung inne. Und gefragt danach, warum es so eine konzertierte Aktion nicht schon viel länger gegeben habe, kommt wie aus der Pistole geschossen die Antwort „Gute Frage!“

Wobei natürlich die Konzepte beider Vereinigungen grundsätzlich unterschiedlich sind: Ein Künstlerverein wie die AKM arbeitet vorwiegend mit Blick auf die eigenen Mitglieder, während ein Kunstverein Kunst von überall einladen und völlig nach eigenem Gusto ausgewählt präsentieren kann.

i Relikte vergangener Zeiten: 1997 hat Margit Matthews diese alte Festung im Jemen fotografiert. Claus Ambrosius

Doch ein Projekt wie diese „Entfestigung“ zeigt die sich ergebenden Synergien deutlich auf: So hatte etwa Violetta Richard gleich mehrere Fotografinnen und Fotografen im Sinn, deren Werk zum Thema passt. Helke Stiebel etwa, die 1986 in Israel alte Steinkugeln aufgenommen hat, die in der Frühzeit als Schleuder oder Wurfgeschoss zum Einsatz kamen. Oder auch Markus Redert, der schon einmal für sein Projekt „Endfestigung“ Koblenzer Festungsanlagen fotografiert und mit gezielter Unschärfe die Vergänglichkeit von Strukturen thematisiert hat. Oder der Kölner Fotograf Boris Becker, dessen Fotos von Hochbunkern der BRD deren oftmals erstaunlich ambitionierte Architektur festhalten – was über viele Jahrhunderte hinweg reibungslos den Bogen schlägt zu den Fotos, die Margit Matthews 1997 von einer alten Festung im Jemen gemacht hat.

Der Klang der Entfestigung

So kommt im Haus Metternich zusammen, was zur „Entfestigung“ zusammengehört: Elmar Hermann hat einen insgesamt fünf Meter langen Stahlzaun zu einem Zwerchfell umgeformt, das in der Schau als Display für Arbeiten anderer Künstlerinnen und Künstler genutzt wird. Und eine durchdringende Soundinstallation macht hörbar, was unter Leitung von Nathalia Grotenhuis bei einem Workshop-Wochenende des Experimental Sound Orchestra der Hochschule für Musik Mainz in Klangpartituren auf die Leinwand gebracht wurde und nun gemeinsam mit einer live in Schwingung versetzten Windharfe aus einem Projekt von Anna Schimkat die Stockwerke durchhallt.

Ebenfalls ein Workshoprelikt versetzt in Erstaunen, wenn man die Entwürfe von Schülerinnen und Schülern des Rhein-Wied Gymnasiums Neuwied sieht, die beispielsweise Vorschläge für ein alternatives Denkmal auf dem Deutschen Eck kunstvoll entworfen haben.

i Abstimmung mit den Füßen: Mit dieser Türmatte der Berliner Künstlerin Zuzanna Czetabul kann man gleich zu Beginn der Ausstellung klarmachen, was man vom Patriarchat hält. Denn auch in Sachen Geschlechtergerechtigkeit gilt es weiterhin, Mauern einzureißen und zu "entfestigen". Claus Ambrosius

Und überall dazwischen: verdächtige Objekte. Nicht das Schlechteste, wenn man sich in Sicherheit weiß, aber doch heftig angeregt wird zum Nachdenken über Themen, die ihre Relevanz leider nicht im Geringsten verloren haben. Dass sich dieses Projekt auf diese sehr realistische Betrachtung der Gegenwart einlässt und keine bloße Fantasie vom Weltfrieden herbeibeschwört, ist ein großes Verdienst ihrer Verantwortlichen und der zahlreichen Beitragenden.

Vernissage der Ausstellung ist am Samstag, 2. August, um 16 Uhr, zu sehen bis Sonntag, 31. August, Infos online unter www.akm-koblenz.de