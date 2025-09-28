Exotischer Tanz, Flamenco, klassisches Ballett und ein TikTok-Star des HipHop sind am ersten Oktoberwochenende in der Koblenzer Kulturfabrik und anderswo in der Stadt zu erleben, wenn das erste Koblenzer Tanzfestival über die Bühne geht.
Ohne Tanz wäre das imposante Fabrikgebäude in der Mayer-Alberti-Straße im Koblenzer Stadtteil Lützel womöglich niemals zur weithin bekannten Kulturfabrik geworden, die seit 1996 allen möglichen Theaterformen und soziokulturellen Formaten ein Zuhause bietet: Denn angefangen hatte dort alles Ende der 1970er-Jahre mit der Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin Barbara Pietjou (1951–2023), die auf der Suche nach einer Heimstatt für ihr Tanztheater ...