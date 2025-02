Wie Karaoke zum Phänomen wurde Von „My Way“-Mord bis Weltrekord 17.02.2025, 14:00 Uhr

i Von Japan aus entwickelte sich Karaoke in den zurückliegenden 50 Jahren zum weltumgreifenden Popkulturphänomen. Die spannende Geschichte dahinter hat Andreas Neuenkirchen in seinem Buch "Völlig losgelöst" nachgezeichnet. Minitta Kandlbauer

Für die einen war es Propagandamittel, andere kostete der Freizeitspaß ihr Leben: Karaoke hat auf dem Weg zum weltweiten Kulturphänomen viel Stoff geliefert für ein Buch, das Andreas Neuenkirchen nun geschrieben hat. Mit uns spricht er im Interview.

Eigentlich wollte Shigeichi Negishi nur prüfen, ob er wirklich so schrecklich singt, wie alle meinen. Doch mit seinem Vorhaben legte der Ingenieur zugleich auch den Grundstein für ein weltweites Popkulturphänomen: Das von ihm 1967 in Auftrag gegebene 8-Spur-Tonbandgerät samt Mikrofon gilt heute als Wegbereiter des Karaoke, das in der Folge von Japan aus den Planeten eroberte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen