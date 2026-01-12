Musik-Institut Koblenz Von Fjorden und Fantasiewelten: Musik des Nordens Claus Ambrosius 12.01.2026, 11:33 Uhr

i Die Dirigentin Chloé Dufresne studierte ursprünglich Viola, Gesang und Chordirigat. 2020 erlangte sie ihren Master in Dirigieren an der Sibelius-Akademie in Helsinki. Yves Petit

In der Peer-Gynt-Suite des Norwegers Edvard Grieg, dem Klarinettenkonzert des Dänen Carl Nielsen und der zweiten Sinfonie des Finnen Jean Sibelius spiegeln sich im Koblenzer Anrechtskonzert am 23. Januar nationale Identitäten in Musik wider.

Die sechste Station der Anrechtskonzerte führt weit in den Norden Europas – zu Klängen, die aus Mythen, Naturbildern und poetischen Erzählungen schöpfen. Drei Komponisten, drei unverwechselbare Stimmen: Edvard Grieg, Carl Nielsen und Jean Sibelius. Mit der Dirigentin Chloé Dufresne am Pult des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie geht es auf eine Reise in die Musiklandschaften Norwegens, Dänemarks und Finnlands.







