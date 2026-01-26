Premiere Schauspiel Bonn Vom Kinderstreit zum Klassenkampf Thomas Kölsch 26.01.2026, 12:16 Uhr

i In "Der Gott des Gemetzels" (mit von links Timo Kählert und Daniel Stock) fallen nach und nach alle Schranken einer zuerst völlig intakt scheinenden Freundschaft zweier Elternpaare. Matthias Jung. matthias jung

Was als höfliches Treffen zweier Elternpaare beginnt, eskaliert in Yasmina Rezas „Der Gott des Gemetzels“ zum enthemmten Psychoduell. Regisseur Simon Solberg zeigt es im Schauspielhaus Bad Godesberg als bissige Komödie über bürgerliche Fassaden.

Die Masken fallen schnell. Höflichkeit und Anstand, Empathie und Verständnis entpuppen sich in Yasmina Rezas „Der Gott des Gemetzels“ als Illusionen, die wie feiner Nebel über den Höhlenmensch-Instinkten liegen und diese nur notdürftig kaschieren. Ein kleiner Schubs, schon lösen sie sich auf und lassen nur noch die Wahrheit zurück, bar jeglicher Zurückhaltung und gesellschaftlicher Konventionen.







