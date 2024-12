Ein Koblenzer Bluesmärchen Vom Johnny-Cash-Cover zum American Dream 13.12.2024, 06:45 Uhr

i Stefan Hillesheim (links) bei einem Auftritt mit seiner Band im angesehenen Chicagoer Bluesclub Rosa's Lounge. Dort entstand in diesem Jahr auch das erfolgreiche Livealbum des Quartetts, "Live at Rosa's Lounge". Alan Frohlichstein

Bluesmusiker werden: Dieser Traum zieht Stefan Hillesheim 2014 in die Staaten. Nach dem Studium in L.A. spielt der Koblenzer zunächst auf Hochzeiten, wagt acht Jahre später den Schritt in die Musikmetropole Chicago. Der Rest ist (Erfolgs-)Geschichte.

Wenn sich das Who’s who der Bluesszene im Januar in Memphis versammelt, um dort den Meister des Genres zu küren, findet sich in Person von Stefan Hillesheim auch ein Koblenzer unter den Bewerbern. Mit seiner Band vertritt der 37-Jährige im Finale der International Blues Challenge seine neue Wahlheimat Chicago – und sagt im Vorfeld: „Es ist schon ein bisschen surreal, dass ich als Schängel nun in einem derart renommierten Wettbewerb die ...

