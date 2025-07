In der Auswahlreihe RZ-Filmschatz ist am 6. August in Koblenz und Bad Kreuznach eine herzerwärmende Komödie über eine ungewöhnliche Wahlfamilie zu sehen, die auch einen liebevollen Blick auf Herausforderungen hochbetagter Menschen wirft.

In der Reihe RZ-Filmschatz ist am 6. August „Vier Mütter für Edward“ zu sehen – eine herzerwärmende und liebevolle Komödie von Regisseur Darren Thornton über eine ungewöhnliche Wahlfamilie, die lernt, das Leben in all seinen Facetten zu umarmen. Bei seiner Weltpremiere auf dem London Film Festival 2024 wurde der Film mit dem begehrten Publikumspreis ausgezeichnet.

Edward ist Schriftsteller, Mitte Dreißig und steht endlich kurz vor seinem Durchbruch. Sein Verlag will ihn auf eine große Lesereise in die USA schicken – doch da ist eben noch seine Mutter, mit der er zusammen wohnt und um die er sich liebevoll kümmert. Und als wäre das nicht Herausforderung genug, gehen drei seiner Freunde spontan in Urlaub und laden zuvor noch ihre Mütter kurzerhand bei ihm ab. An einem turbulenten Wochenende muss Edward seine aufstrebende Karriere und die Betreuung von vier exzentrischen, streitlustigen und vollkommen unterschiedlichen Damen unter einen Hut bringen.

Dieses irische Remake der seinerzeit sehr erfolgreichen Komödie „Das Festmahl im August“ (2008) v on Gianni di Gregorio basiert auf autobiografischen Erfahrungen des Regisseurs. Er und sein Bruder zogen nach der schweren Erkrankung ihrer Mutter wieder ins Elternhaus. Sein Blick auf die hochbetagten Frauen, die auf ganz verschiedene Weise mit Gebrechlichkeit, Einsamkeit und dem Gefühl von Hilflosigkeit zu kämpfen haben, ist zärtlich und frei von Sentimentalität.

Die Reihe RZ-Filmschatz präsentiert jeweils am ersten Mittwoch im Monat im Odeon-Apollo-Kinocenter Koblenz und im Cineplex Bad Kreuznach besondere Filme (Rabatt unter Vorlage des RZ-AboAusweises). „Vier Mütter für Edward“ wird am 6. August um 17.30 Uhr gezeigt, Karten für Koblenz unter Tel. 0261/31188 oder online unter www.odeon-apollo.de, für Bad Kreuznach unter www.cineplex.de/bad-kreuznach