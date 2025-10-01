Doppelt so viele Autoren und Verlage, deutlich mehr Ausstellungsfläche und bis zu 5000 erwartete Besucher: Die Koblenzer Buchmesse ist vor ihrer zweiten Ausgabe merklich gewachsen. Worauf sich Besucher dort am Sonntag einstellen dürfen.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn Dieter Ditscheid über die erste Koblenzer Buchmesse spricht, gerät der Autor ins Schwärmen: Ein großer Erfolg sei die Premiere im vergangenen Jahr gewesen – mit einer „richtig familiären Stimmung, in der sich jeder wohlgefühlt hat“. Wobei das positive Resümee des Initiators neben solchen emotionalen Eindrücken auch von der nüchternen Statistik gestützt wird, denn: Rund 60 Autoren, Selfpublisher und Verlage lockten im Oktober 2024 stolze ...