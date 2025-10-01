Angebot wächst deutlich Verdoppeltes Literaturerlebnis bei Koblenzer Buchmesse 01.10.2025, 14:43 Uhr

i Gut frequentiert war die Premiere der Koblenzer Buchmesse im vergangenen Jahr mit rund 1500 Besuchern. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter sogar noch einmal mit deutlich steigenden Zahlen. Dieter Ditscheid

Doppelt so viele Autoren und Verlage, deutlich mehr Ausstellungsfläche und bis zu 5000 erwartete Besucher: Die Koblenzer Buchmesse ist vor ihrer zweiten Ausgabe merklich gewachsen. Worauf sich Besucher dort am Sonntag einstellen dürfen.

Wenn Dieter Ditscheid über die erste Koblenzer Buchmesse spricht, gerät der Autor ins Schwärmen: Ein großer Erfolg sei die Premiere im vergangenen Jahr gewesen – mit einer „richtig familiären Stimmung, in der sich jeder wohlgefühlt hat“. Wobei das positive Resümee des Initiators neben solchen emotionalen Eindrücken auch von der nüchternen Statistik gestützt wird, denn: Rund 60 Autoren, Selfpublisher und Verlage lockten im Oktober 2024 stolze ...







