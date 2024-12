Chansonjuwelen Ursi Pfennig biegt kurz vorm Schlager ab Claus Ambrosius 10.12.2024, 15:11 Uhr

i Von "Mein Freund der Baum" bis zu eigenem Neo Nostalgischen Retro Folk: Ursi Pfennig (Mitte) und das Rhine Phillis Chamber Jazz Ensemble im Koblenzer Görreshaus. Niclas Weber

Gastspiel beim Rhine Phillis Chamber Jazz Ensemble in Koblenz: Die in Köln lebende Jazzsängerin und Liedermacherin Anikó Kanthak hat sich ein zweites künstlerisches Ich gegönnt und mischt damit das Chansongenre auf

Zehn Uhr vormittags im Görreshaus in Koblenz. Das historische Gebäude ist Domizil des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie – doch das würde man an diesem Morgen nicht sofort erraten. Denn neben dem Flügel ist ein Schlagzeug aufgebaut, Bass und E-Gitarre werden an ihre Verstärker angeschlossen.

