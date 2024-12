Kunst zum Jahresbeginn Unter Donner und Blitz Christa Sigg 30.12.2025, 12:41 Uhr

i Aenne Biermann hat die vergängliche Schönheit eines Feuerwerks 1928 in dieser Fotografie festgehalten. Dietmar Katz, © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Es muss scheppern, am schönsten sind bei einem Feuerwerk allerdings die Funken am Himmel. Künstler fasziniert das seit Jahrhunderten – sofern die Sache nicht außer Kontrolle gerät wie 1749 in London.

Darf man überhaupt noch? Das Feuerwerk ist mächtig in Verruf geraten. Neben Bränden und Verletzungen werden mittlerweile vor allem Umweltschäden angeprangert. Und dennoch stapeln sich in den Supermärkten schon seit Wochen die Schachteln mit den knalligen Farben und so wummenden Namen wie „Cracle Ca Da Bumm Symphony“.

