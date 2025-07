Vor 20 Jahren wurde der Obergermanisch-Raetische Limes in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen: Daran erinnert eine kleine Ausstellung in der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein, die Lust auf mehr Grenz(en)erfahrungen macht.

Wer an Unesco-Welterbestätten denkt, hat meist spektakuläre Bilder vor Augen: die Pyramiden von Gizeh, die Burgen des Oberen Mittelrheintals. Doch der Obergermanisch-Raetische Limes, die einstige römische Grenzlinie zwischen Rhein und Donau, ist vielerorts kaum noch zu sehen – das macht seine Vermittlung zur Herausforderung.

Dieser Herausforderung hat sich auch Rheinland-Pfalz vor einiger Zeit schriftlich verpflichtet: Seit 2005 gehört der Obergermanisch-Raetische Limes zum Unesco-Weltkulturerbe – gemeinsam mit dem Hadrianswall (seit 1987) und dem Antoninuswall (seit 2008) in Großbritannien sowie, seit 2021, mit dem Donaulimes. So ist Rheinland-Pfalz mitverantwortlich für die transnationale Welterbestätte unter dem Titel „Grenzen des Römischen Reiches“ und somit einer der größten archäologischen Strukturen Europas. In Koblenz wird dieses Jubiläum jetzt mit einer kleinen, aber sehr informativen Ausstellung gefeiert.

Eine Grenze, die verbindet

In der Langen Linie der Festung Ehrenbreitstein lädt die Roll-Up-Ausstellung „Der Limes – eine Grenze, die verbindet“ noch bis zum 4. August 2025 dazu ein, das römische Erbe neu zu entdecken. Wer beim Thema Weltkulturerbe eher an Prachtbauten denkt, wird überrascht sein – und genau darin liegt die Herausforderung. „Wir sind eben nicht die Pyramiden von Gizeh, nicht das Taj Mahal, nicht der Kölner Dom“, sagt Dr. Jennifer Schamper, wissenschaftliche Referentin für das Welterbe Limes bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, die die Ausstellung konzipiert hat. „Viele Menschen stehen auf einem Feld und fragen sich: Warum ist das hier Welterbe? Ich sehe ja gar nichts.“

Der Limes ist oft unsichtbar – und gerade deshalb so spannend. Denn was unter der Oberfläche liegt, ist erstaunlich gut erhalten: Reste von Kastellen, Gräben, Wegen und Versorgungslinien, verborgen unter Feldern und Wäldern. „Wir haben bei uns im Boden Tausende Befunde, original erhalten. Das hat die Unesco überzeugt“, erklärt Schamper. Sichtbar werden diese Strukturen heute mit Hightech: Die Ausstellung zeigt anschaulich, wie moderne Archäologie arbeitet – mit Geophysik, Magnetik, Radar, aber auch mit Airborne Laserscanning und Luftbildarchäologie. So entsteht ein Bild vom Limes, ohne den Boden aufzureißen.

Fundstücke erzählen Geschichten

„Jede Ausgrabung bedeutet auch eine Zerstörung“, sagt Schamper. „Deshalb graben wir nur, wenn es wirklich nötig ist.“ Stattdessen wird der Boden gescannt – wie ein Röntgenbild. So konnten in den letzten Jahren sogar bisher unbekannte römische Kastelle identifiziert werden: „Die lagen 2000 Jahre unentdeckt unter der Erde. Es ist immer wieder faszinierend.“

Faszinierend ist auch das, was man in einer Ausstellung wenige Meter weiter im Bereich der Landesarchäologie ganz konkret sehen kann: Objekte, die das römische Leben greifbar machen. Besonders eindrucksvoll ist eine römische Fußfessel, gefunden an einem Wachtturm. Wer trug sie? Ein geflohener Soldat? Ein Gefangener? Jemand, der sich unerlaubt Zutritt zum Imperium verschaffen wollte? „Man kann sich Geschichten dazu vorstellen“, sagt Schamper. „Und genau das hilft, die Vergangenheit lebendig zu machen.“

„Römer gehen immer“

Auch eine kleine Öllampe aus Bad Ems oder ein Münzschatz aus Marienfels erzählen vom Alltag an der Grenze des Römischen Reiches, und natürlich auch eine Replik des berühmte „Draco“ – jener im Zivilbereich des Kastells Niederbieber bei Neuwied gefundenen Drachenstandarte. Sie ist die besterhaltene ihrer Art auf dem gesamten Gebiet es Römischen Reichs und einfach spektakulär anzuschauen.

Die Ausstellung mit ihren einfach zu transportierenden Roll-Ups wird zukünftig auch auf Reisen gehen, kann überall unaufwändig installiert werden, wo Interesse am Limes besteht oder geweckt werden soll. „Wir wollen zeigen, dass sich in den letzten 20 Jahren viel getan hat“, betont Schamper. „Und wir wollen mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen.“ Viele Gemeinden entlang des Limes nutzen die neuen Erkenntnisse bereits: Sie aktualisieren Infotafeln, erweitern lokale Ausstellungen – oder feiern Römerfeste. „Römer gehen immer“, sagt Schamper schmunzelnd. „Das sagen alle Kolleginnen und Kollegen – egal, ob in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen.“

Im Fokus: die wichtigen Ehrenamtler

Dabei geht es nicht nur um Geschichte und um das Erzählen von Geschichten, sondern auch um Verantwortung. „Mit der Unesco-Konvention hat sich Deutschland verpflichtet, dieses Welterbe zu schützen, zu bewahren und zu vermitteln“, erklärt Schamper. Und das gelinge nur gemeinsam – mit Fachleuten, Ehrenamtlichen und Bürgerinnen und Bürgern, die sich vor Ort engagieren. Viele tun das schon: „Wir haben Menschen, die wirklich auf ‚ihren‘ Limesabschnitt aufpassen“, berichtet Schamper. „Sie sehen sich als Teil dieses Erbes.“

Am Ende ist es genau das: kein abstraktes Denkmal, sondern ein gemeinsames Kulturgut, das Menschen miteinander verbindet – über Grenzen hinweg. Und eine Einladung, Geschichte dort zu entdecken, wo sie im Boden ruht.

Zu sehen in der Langen Linie der Festung Ehrenbreitstein bis zum 4. August, der Besuch ist im Festungseintritt inkludiert.