Manches, was sich heute Krimi nennt, kommt eher langatmig und damit langweilig daher. Simon Masons Story über die grundverschiedenen Detektive Ray und Ryan Wilkins ist das genaue Gegenteil.

i Meisterhaft geschrieben: Simon Masons neuer Krimi "Ein Mord im November". Goldmann-Verlag

Ein spannend und hervorragend geschriebener Krimi mit ungewöhnlichen Wendungen, dabei unterhaltsam und stellenweise geradezu komisch – das gibt es nicht so häufig. All das aber zeichnet den Roman „Ein Mord im November“ aus. Start einer neuen Reihe, die sicherlich viele Fans finden wird. Kulisse ist die ehrwürdige, leicht verstaubte Universität Oxford. Und die Geschichte beginnt mit dem Mord an einer jungen Frau ausgerechnet im Arbeitszimmer von Sir James Osborne, dem Leiter von Barnabas Hall.

Detective Inspector Ryan Wilkins ist als erster Polizist am Ort des Verbrechens. Ein Versehen, denn eigentlich wollte man seinen Namensvetter Detective Inspector Ray Wilkins schicken. Ryan hat seinen ersten Tag bei der Kriminalpolizei von Thales Valley. Strafversetzt, weil er sich zuvor mit dem Bischof von Salisbury angelegt hatte. Ein magerer junger Kerl in Trainingshosen, die Nike-Turnschuhe mit offenen Schuhbändern. Typisches Unterschicht-Outfit. Groß geworden in einem Trailerpark, wo Gewalt und Alkoholismus Alltag sind. Dank seines Spürsinns und Talents aber gelang ihm die Polizeikarriere. Jahrgangsbester auf der Polizeiakademie. Doch mit seiner direkten, prolligen Art eckt er ständig an. Takt und Feingefühl sind nicht gerade seine Stärken. Die aber sind nun in der elitären Welt der Colleges gefragt.

Spürnase aus der Proll-Ecke

„Dass er ein Aggressionsproblem hatte, wusste er selbst“, charakterisiert ihn Autor Simon Mason, „dazu hätte es nicht das Gutachten der Polizeipsychologin in Salisbury gebraucht.“ Sich den Schritt kratzend, legt er sich prompt mit Sir James an, nennt ihn „den alten Grapscher“. Das kann nur Ärger geben. Also stellt ihm seine Chefin einen Kollegen an die Seite. Jetzt wird es interessant, denn es ist ausgerechnet jener Ray Wilkins, der eigentlich an den Tatort kommandiert werden sollte.

Der junge Schwarze aus gutem Hause ist Oxford-Absolvent, immer bestens angezogen und mit smarten Manieren. Simon Mason schickt also ein Duo in die Ermittlerarbeit, das unterschiedlicher und gegensätzlicher nicht sein kann. Und ihm gelingt es, aus und mit diesen Gegensätzen nicht nur die lebensechten Charaktere der beiden Hauptfiguren zu formen, sondern den Kriminalfall auch mit Situationskomik und einer gewissen Süffisanz zu würzen und voranzutreiben.

Überraschende Lösung des Falls

Ryan und Ray müssen sich arrangieren, um den Fall zu lösen. Zunächst widerwillig. Nach und nach aber ergänzen sie sich, spielen ihre jeweiligen Stärken aus. Rays Kenntnisse als College-Insider helfen weiter, seine Boxkünste aber auch. Und Ryan sagt über sich selbst: „Ich weiß, ich kann ziemlich bescheuert sein. Aber ich tu mein Bestes. Und ich bin gut, echt. Ich seh Sachen.“

Dass der Snob und die Spürnase bei ihren Ermittlungen zunächst auch Sackgassen und Irrwege ansteuern, macht die Lektüre nur noch interessanter. War es Sir James? Oder das Collegefaktotum Jason Birch? Vielleicht ein abgehalfterter Pornofotograf? Oder gar die muslimische Küchenangestellte Ameena? Erst als ein zweiter Mord geschieht, kriegen die beiden Detektive die Kurve. Und zu ihrer eigenen Überraschung überführen sie am Ende einen Täter, auf den sie selbst und mit ihnen der Leser lange nicht gekommen sind.

Ohne Klischees und Längen

Was Simon Mason mit „Ein Mord im November“ gelingt, ist ein außergewöhnlicher Spannungsroman, der zunächst einmal von den exzellent beschriebenen Figuren und Charakteren lebt. In erster Linie sind das natürlich Ryan, der raffinierte Rüpel, und sein Kontrapunkt Ray, der charmante Karrierist.

Aber auch Nebenfiguren wie Sir James’ Gattin, Rays Frau Diane und Ryans Sohn sind bestens gezeichnet. Hinzu kommt eine perfekte Choreografie der Handlung ohne Klischees, Sentiment und Längen. Und nicht zuletzt eine authentische, uneitle Sprache, wie sie nur in meisterhaften Krimis zu finden ist. Bitte mehr davon.

Simon Mason: „Ein Mord im November“, Goldmann-Verlag, 396 Seiten, 17 Euro