Neues Buch von Simon Van Booy Über die große Wirkmacht kleiner Wesen Stefan Schalles 22.12.2025, 07:00 Uhr

Manchmal können kleine Dinge einen großen Einfluss ausüben. Das stellt auch die lebensmüde Helen fest, als Mäuserich Merlin in ihrer Wohnung auftaucht. Über ihre außergewöhnliche Freundschaft schreibt Simon Van Booy nun in seinem neuen Roman.

Auf leeren Magen sollte man dieses Buch nicht lesen, denn gegessen wird darin viel: morgens ausschließlich Toast, abends meist Tiefkühlgerichte à la Fleischpastete oder Corned Beef – very british eben. Wobei die Monotonie des Speiseplans, die Beharrlichkeit, mit der Simon Van Booy die Zubereitung der Mahlzeiten stetig aufs Neue schildert, schon einiges aussagt über den Trott, in dem Helen Cartwright ihren Lebensabend abschreitet.







