„Trug Maria eine Brille?“ – Amüsante Adventsgeschichten

Seit 1950 erfreuen die Figuren des Zeichners Charles M. Schulz Generationen von Kindern und Erwachsenen – und bieten auch und gerade zum Jahresende eine Auszeit vom konsumgetriebenen Festtagstrubel.
Lesezeit 3 Minuten
Die moderne Demoskopie könnte ihrem Namen nach auch als „Stimmungs-Spähtrupp“ bezeichnet werden. Unentwegt fragt sie danach, wie es uns denn im Großen und Ganzen so geht. Gerne streckt sie ihre Fühler auch in Richtung „Gefühlshaushalt der Konsumenten“ aus, misst die Konsumlaune und stellt seit Jahren fest: Nicht viel los, tief gesunken.