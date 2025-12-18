75 Jahre „Die Peanuts“ „Trug Maria eine Brille?“ – Amüsante Adventsgeschichten Michael Jäckel 18.12.2025, 10:19 Uhr

i Eines von zahlreichen Peanuts-Auswahlheftchen des Reclam-Verlags: "Advent mit den Peanuts", ein Adventskalenderbuch mit 24 Comics der beliebtesten Peanuts-Figuren. Reclam Verlag

Seit 1950 erfreuen die Figuren des Zeichners Charles M. Schulz Generationen von Kindern und Erwachsenen – und bieten auch und gerade zum Jahresende eine Auszeit vom konsumgetriebenen Festtagstrubel.

Die moderne Demoskopie könnte ihrem Namen nach auch als „Stimmungs-Spähtrupp“ bezeichnet werden. Unentwegt fragt sie danach, wie es uns denn im Großen und Ganzen so geht. Gerne streckt sie ihre Fühler auch in Richtung „Gefühlshaushalt der Konsumenten“ aus, misst die Konsumlaune und stellt seit Jahren fest: Nicht viel los, tief gesunken.







